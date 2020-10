Télétravail : Le travail à distance double pour atteindre 34,4 % de la main-d'œuvre Contre 16,4 % avant l'épidémie de coronavirus, d'après une enquête d'ETR 0PARTAGES 3 0 Le pourcentage de travailleurs dans le monde entier qui travaillent en permanence à domicile devrait doubler en 2021, car la productivité a augmenté pendant la pandémie de coronavirus, selon une enquête de l'entreprise américaine Enterprise Technology Research



En septembre, ETR a interrogé environ 1 200 directeurs de l'information du monde entier dans différents secteurs d'activité.



Les DSI ont également exprimé un optimisme accru quant aux perspectives commerciales en 2021, puisqu'ils constatent une augmentation des budgets technologiques de 2,1 %, contre une baisse de 4,1 % cette année en raison des verrouillages déclenchés par la pandémie.





Selon l'enquête, les décideurs des technologies de l'information s'attendent à ce que le travail à distance permanent double pour atteindre 34,4 % de la main-d'œuvre de leurs entreprises en 2021, contre 16,4 % avant l'épidémie de coronavirus, en raison des tendances positives de la productivité.



Selon les DSI, environ 72 % de la main-d'œuvre mondiale totale de leurs entreprises travaille actuellement à distance.



Sur les plus de 1 000 DSI interrogés dans le cadre de l'enquête, 48,6 % ont déclaré que la productivité s'est améliorée depuis que les travailleurs ont commencé à travailler à distance, et seulement 28,7 % des répondants ont indiqué une baisse de la productivité.



Les divisions informatiques des télécommunications, de la finance et du secteur des assurances ont fait état d'une forte augmentation de la productivité, alors que les secteurs de l'énergie, des services publics et de l'éducation n'ont guère bénéficié de cette amélioration.



"La mesure de la productivité prouve que le travail à distance fonctionne", a déclaré Erik Bradley, responsable de la stratégie d'engagement chez ETR, lors d'une interview à Reuters.



"Nous pensions donc tous que le travail à distance permanent allait augmenter, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il double par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Il y aurait d'énormes ramifications dans de nombreux domaines, que ce soit dans l'immobilier, le commerce de détail, la restauration ou les transports".



L'enquête a également montré que davantage de DSI étaient optimistes quant aux perspectives pour l'année prochaine. Ils sont optimistes quant à l'augmentation des budgets informatiques, à la possibilité de réduire le gel des embauches et à la possibilité de recommencer à réaliser des projets informatiques.



Source : Enterprise Technology Research (ETR)



Et vous ?



Qu'en est-il dans votre entreprise ?

Que pensez-vous du travail à domicile ?

Quel impact le travail à domicile a-t-il eu sur votre productivité ?

