Un tiers des entreprises prises au dépourvu par le travail à domicile dû au à la mauvaise qualité de la connexion internet et aux risques accrus en matière de sécurité Selon Navisite 0PARTAGES 4 0 Une nouvelle étude publiée aujourd'hui révèle que 36 % des entreprises n'étaient pas prêtes à soutenir la transition abrupte et à grande échelle vers une main-d'œuvre à distance imposée par les mesures COVID-19.



L'étude, réalisée par Navisite, un fournisseur de cloud computing géré, auprès de plus de 100 cadres et professionnels de l'informatique aux États-Unis, révèle que, par conséquent, 51 % d'entre eux ont éprouvé des difficultés informatiques pendant le processus de transition, et 29 % ont déclaré qu'ils étaient toujours confrontés à des problèmes.





Avant la COVID-19, seulement 14 % des entreprises avaient plus de la moitié de leurs employés travaillant à domicile. Depuis la pandémie, plus de 64 % des entreprises ont maintenant plus de la moitié de leurs employés travaillant à distance.



Alors que 61 % des personnes interrogées déclarent que tous les problèmes informatiques qu'elles ont rencontrés pendant la transition ont été résolus, près d'un quart (24 %) admettent que seuls certains de leurs problèmes ont été résolus, et cinq pour cent supplémentaires déclarent qu'aucun d'entre eux n'a été résolu.



Malgré cela, il semble que le changement sera durable, 83 % des personnes interrogées pensent que leurs entreprises continueront à appliquer des politiques plus libérales en matière de travail à domicile après la COVID 19.



Parmi les obstacles potentiels, on peut citer la faible largeur de bande Internet à domicile (49 %), les risques accrus en matière de sécurité et de conformité (46 %), la négligence des utilisateurs à domicile ou l'utilisation inappropriée des appareils de l'entreprise (20 %) et le manque de ressources en personnel pour gérer le grand nombre d'utilisateurs à distance (13 %).



Les auteurs du rapport notent : "L'objectif de l'enquête était de comprendre l'impact de cette délocalisation massive des travailleurs sur les opérations commerciales. L'étude a révélé qu'un nombre important d'organisations n'étaient pas prêtes à soutenir un modèle de travail à domicile à grande échelle dans un délai aussi rapide. En conséquence, de nombreuses organisations ont connu des difficultés informatiques au cours du processus de transition, et certaines sont encore aux prises avec ces problèmes. L'enquête a également révélé une liste de préoccupations des personnes interrogées concernant le soutien aux employés travaillant à domicile dans les mois à venir - préoccupations qui doivent être prises en compte si les politiques de télétravail sont là pour rester".



Source :



Et vous ?



Comment vivez-vous la transition vers le travail à distance ?

