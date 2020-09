Sondage : quelles sont les pires erreurs à éviter dans le cadre d'un entretien d'embauche ? Partagez vos avis 0PARTAGES 4 0 Quelles sont les pires erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche ? Gilbert Gauthier – travailleur de la filière informatique dont les premières expériences avec le développement informatique remontent désormais à près de 40 ans – a, il y a quelques années, échoué à un entretien d’embauche chez Google. Le récit du déroulement de l’entretien est disponible. Ce dernier semble établir que son échec n’est pas la conséquence d’un manque de compétences de sa part. En tout cas, il est l’illustration parfaite de ce qu’une entrevue d’embauche peut être éprouvante surtout si l’on s’y est mal préparé. Vient alors la question de savoir quelles sont les erreurs à éviter pour réussir cet exercice.





Ne pas être à l’heure à l’entrevue



Le retard est un bon indicateur de ce que le postulant manque d’organisation et peut-être même de sens des responsabilités. La question qui en découle est : s’il arrive en retard lors de l’entrevue d’embauche sera-t-il à l’heure au travail ?



Le postulant se doit de prendre à l’avance les indications nécessaires pour se rendre à l’entretien et demander où il peut garer sa voiture. Il doit penser à prévoir une marge de temps conséquente le jour de l’entrevue.



Négliger sa préparation pour l’entretien



Cela est susceptible de donner l’impression que le postulant manque d’intérêt pour l’entreprise pour laquelle il candidate pourtant. La préparation à l’entrevue d’embauche touche d’abord à la description du poste pour lequel l’on se déplace ainsi que son CV et son parcours. Elle touche ensuite aux aspects techniques comme les algorithmes et structures de données de base, mais également aux aspects comportementaux en lien avec des situations de travail antérieures : la fois où le postulant a mené un projet qui dépassait les délais, comment l'a-t-il abordé ? Qu'a-t-il fait ? quel a été le résultat ? Qu'a-t-il appris ?



Faire preuve d’arrogance



La confiance en soi n’a rien de mauvais. L’erreur est plutôt d’être trop vantard dans ses propos et de prendre tout le mérite des réussites dans ses anciens emplois. Le recruteur pourrait ainsi percevoir le postulant pour quelqu’un de difficile à vivre au quotidien dans le travail et comme un mauvais joueur d’équipe. Il faut que le postulant sache faire la différence entre confiance en soi et l’arrogance.



Ne pas garder l’intérêt de l’interlocuteur vif



Tout bon entretien est une voie à double sens, un processus où l'examinateur et le candidat collaborent pendant toute la durée de l'entretien. Et comme ils collaborent, il est très important pour le postulant d’être capable de maintenir l’intérêt et même l'engagement de l'autre partie. Dans le cas des développeurs qui ont souvent affaire au tableau banc, l’une des façons d’y parvenir pourrait être de proposer ses solutions à des problèmes de façon à être audible par l’examinateur.



Manifester un intérêt excessif pour l’argent lors de l’entrevue d’embauche



Les employeurs sont généralement rebutés par les travailleurs pour qui l’argent semble la seule motivation. Le postulant doit donc éviter de demander d’entrée de jeu en quoi consisteront son salaire et ses avantages sociaux. La question du salaire est délicate. Le postulant doit se montrer flexible et laisser l’entrevue progresser avant de la soulever. Les négociations restent possibles sur cet axe une fois l’emploi acquis. Si l’entreprise souhaite vraiment compter le postulant dans ses rangs, une certaine marge de manœuvre reste alors disponible.



Se montrer critique à l’égard de ses précédents employeurs de son patron



Le candidat qui se montre critique à l’endroit d’un employeur précédent a peu de chances de s’attirer les bonnes grâces d’un autre. Il risque de donner l’impression de propager des commérages. Pire encore, s’il sollicite un emploi dans la même industrie, l’examinateur pourrait très bien connaître la personne qu’il cherche à salir. À la question de savoir si le postulant a vécu une situation difficile au travail, il faut qu’il reste succinct et positif, qu’il prenne à son compte une partie des responsabilités du problème et qu’il décrive les solutions qu’il a adoptées.



Mentir



Il peut être tentant, si non de mentir, d’au moins embellir ses compétences et expériences passées. Un recruteur expérimenté aura néanmoins beaucoup de facilité à cerner un candidat qui ment dans ses propos. Le postulant doit donc toujours être le plus honnête possible. En effet, si cela ne se voit pas pendant l’entrevue, l’étape des références pourrait venir infirmer ce qui a été dit au recruteur. Si le cas est avéré, la candidature sera vite exclue du processus.



Ignorer ses erreurs



La question « quels sont vos point faibles » est un classique des entrevues d’embauche. Au moment d’y répondre le mieux est de jouer la carte de l’honnêteté. Le employeur potentiel a ainsi l’assurance que le postulant est honnête et conscient de ses limites.



Ne poser aucune question



À la fin de l’entretien, le postulant ne doit pas rester muet. N’avoir aucune question est inadmissible pour plusieurs recruteurs, car cela démontre un manque d’intérêt envers la compagnie. Le recruteur veut embaucher un candidat dynamique et stimulant. Poser des questions générales sur la compagnie et consulter le site web est un minimum pour alimenter la conversation.



Ne pas s’habiller de façon convenable



Peu importe le type d’emploi convoité, avoir une apparence soignée est impératif. Nul besoin d’être en complet cravate pour un travail qui ne l’exige pas, mais des vêtements sales ou troués, ce n’est clairement pas non plus recommandé.



Et vous ?



Quelles sont les pires erreurs que vous vous rappelez avoir commis lors d’entretien d’embauches au cours de votre carrière de développeur informatique ?



Nul besoin d'être en complet cravate pour un travail qui ne l'exige pas, mais des vêtements sales ou troués, ce n'est clairement pas non plus recommandé.Quelles sont les pires erreurs que vous vous rappelez avoir commis lors d'entretien d'embauches au cours de votre carrière de développeur informatique ?

Candidat : Parce que vous recrutez

Recruteur : Que pouvez-vous apporter à l'entreprise ?

Candidat : Un nouvel employé 4 0 Recruteur : Pourquoi avoir choisi notre entreprise ?Candidat : Parce que vous recrutezRecruteur : Que pouvez-vous apporter à l'entreprise ?Candidat : Un nouvel employé Expert éminent https://www.developpez.com 2 0 Quelqu'un fait l'exercice inverse ? A savoir les pires erreurs d'un recruteur à un entretien d'embauche ? Membre extrêmement actif https://www.developpez.com 1 0 Bref, il faut apprendre à faire semblant d'avoir un intérêt pour l'entreprise Expert éminent https://www.developpez.com



Soit tu veux y aller, et tu devrais faire le maximum pour récupérer le maximum de salaire et avoir accès aux meilleures projets / clients

Soit tu ne veux pas et dans ce cas la tu ne devrais même pas faire l'entretien.



Change ta tenue en entretien, et tu pourra demander entre 10 et 25% de salaire en plus.(poste plus qualifié)



Pour moi, le plus important quand on recrute c'est :

- est ce que ce mec va s'intégrer a l'équipe, est ce un gros con, est ce que je veux le voir tous les jours pendant 5 ans.

- Est ce que cette personne va apporter quelque chose à l'équipe. enthousiasme, répondant, technologie, etc..



En subsidiaire, est ce que la personne est capable de faire des compromis et comprend que la vie c'est pas noir ou blanc. (cette techno est la meilleure, mais on préfère ne pas avoir plus de n techno à maintenir dans l'équipe par exemple) 1 0 Ryu, très mauvais choix de s'en foutre de ta présentation pour les SSII.Soit tu veux y aller, et tu devrais faire le maximum pour récupérer le maximum de salaire et avoir accès aux meilleures projets / clientsSoit tu ne veux pas et dans ce cas la tu ne devrais même pas faire l'entretien.Change ta tenue en entretien, et tu pourra demander entre 10 et 25% de salaire en plus.(poste plus qualifié)Pour moi, le plus important quand on recrute c'est :- est ce que ce mec va s'intégrer a l'équipe, est ce un gros con, est ce que je veux le voir tous les jours pendant 5 ans.- Est ce que cette personne va apporter quelque chose à l'équipe. enthousiasme, répondant, technologie, etc..En subsidiaire, est ce que la personne est capable de faire des compromis et comprend que la vie c'est pas noir ou blanc. (cette techno est la meilleure, mais on préfère ne pas avoir plus de n techno à maintenir dans l'équipe par exemple) Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par À la fin de l’entretien, le postulant ne doit pas rester muet. N’avoir aucune question est inadmissible pour plusieurs recruteurs, car cela démontre un manque d’intérêt envers la compagnie. Le recruteur veut embaucher un candidat dynamique et stimulant. Poser des questions générales sur la compagnie et consulter le site web est un minimum pour alimenter la conversation.

Je n'ai jamais réussi à trouver une question à poser.



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Nul besoin d’être en complet cravate pour un travail qui ne l’exige pas, mais des vêtements sales ou troués, ce n’est clairement pas non plus recommandé.

Par contre pour les entretiens Skype avec des SSII j'en ai plus rien à foutre, ce sont elles qui veulent absolument me placer chez un client donc elles ne bloqueront jamais la dessus, c'est pas l'entretien avec le client, c'est un entretien avec un commercial (ou un technicien si vous avez de la chance)…



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Cela est susceptible de donner l’impression que le postulant manque d’intérêt pour l’entreprise pour laquelle il candidate pourtant.

J'oublie les SSII qui m'ont déjà contacté et elles oublient qu'elles m'ont déjà contacté. Du coup il y a des présentations que j'ai du voir plusieurs fois. (je vérifie quand même, ça ferait chier de remplir 2 fois le même dossier de compétence)



Quand je postulais pour des entreprises je faisais le travail, j'essayais de retenir les infos de l'entreprise.

Je suis bien content de ne pas être en recherche d'emploi car c'est l'horreur absolue. 0 0 Aaaaah.Je n'ai jamais réussi à trouver une question à poser.J'ai une chemise pour les mariages, les enterrements, les entretiens d'embauche, etc.Par contre pour les entretiens Skype avec des SSII j'en ai plus rien à foutre, ce sont elles qui veulent absolument me placer chez un client donc elles ne bloqueront jamais la dessus, c'est pas l'entretien avec le client, c'est un entretien avec un commercial (ou un technicien si vous avez de la chance)…Quand une SSII essaie de te recruter c'est elle qui te présente l'entreprise.J'oublie les SSII qui m'ont déjà contacté et elles oublient qu'elles m'ont déjà contacté. Du coup il y a des présentations que j'ai du voir plusieurs fois. (je vérifie quand même, ça ferait chier de remplir 2 fois le même dossier de compétence)Quand je postulais pour des entreprises je faisais le travail, j'essayais de retenir les infos de l'entreprise.Je suis bien content de ne pas être en recherche d'emploi car c'est l'horreur absolue. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par pmithrandir Envoyé par très mauvais choix de s'en foutre de ta présentation pour les SSII.

2. Parfois elle n'ont même pas de client derrière, c'est juste pour te mettre dans leur base de données

3. Leur intérêt c'est de te caser chez un client, donc elles sont généralement enthousiaste et espèrent sincèrement réussir à te placer quelque part

4. Je leur ai rien demandé, c'est elles qui m'appellent et qui veulent me faire passer un entretien

5. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'entretiens pour rien (heureusement j'étais déjà en poste quelque part)



De toute façon le vrai bon conseil c'est de s'habiller comme le recruteur. Si tu te passes l'entretien dans une startup qui veut faire jeune et dynamique, ils vont être en t-shirt les types. Tu marqueras plus de point avec un t-shirt Geek qu'avec une cravate. Il faut aller sur le site officiel regarder les photos des employés.

Avant je faisais un effort de présentation, mais au bout d'un moment j'en avais plus rien à foutre. Au moins c'est honnête comme démarche, t'essaies pas de te faire passer pour quelqu'un d'autre, des recruteurs peuvent apprécier, cela dit là on parle d'SSII donc elles sont ultra hypocrite et superficielle, je ne supporte plus leur discours "l'humain au centre" et toutes ces conneries.



Envoyé par pmithrandir Envoyé par Change ta tenue en entretien, et tu pourra demander entre 10 et 25% de salaire en plus.(poste plus qualifié)

Si j'étais intéressé par l'argent j'irais travailler en Suisse et mon salaire serait automatiquement multiplié par 3 ou 4.

Et c'est quoi ce truc hyper superficiel ? Il y a vraiment des connards de recruteurs qui te proposent moins d'argent parce que tu n'as pas de cravate ?

C'est pour ça qu'il est important que tout le monde partage le montant de son salaire, comme ça il y a moyen de demander "Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi je gagne moins que les autres alors que j'ai le même niveau d'étude et autant d'expérience qu'eux ?! Je suis juste moins bon qu'eux en négociations salariales !". 0 0 1. C'est le premier entretien Skype.2. Parfois elle n'ont même pas de client derrière, c'est juste pour te mettre dans leur base de données3. Leur intérêt c'est de te caser chez un client, donc elles sont généralement enthousiaste et espèrent sincèrement réussir à te placer quelque part4. Je leur ai rien demandé, c'est elles qui m'appellent et qui veulent me faire passer un entretien5. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'entretiens pour rien (heureusement j'étais déjà en poste quelque part)De toute façon le vrai bon conseil c'est de s'habiller comme le recruteur. Si tu te passes l'entretien dans une startup qui veut faire jeune et dynamique, ils vont être en t-shirt les types. Tu marqueras plus de point avec un t-shirt Geek qu'avec une cravate. Il faut aller sur le site officiel regarder les photos des employés.Avant je faisais un effort de présentation, mais au bout d'un moment j'en avais plus rien à foutre. Au moins c'est honnête comme démarche, t'essaies pas de te faire passer pour quelqu'un d'autre, des recruteurs peuvent apprécier, cela dit là on parle d'SSII donc elles sont ultra hypocrite et superficielle, je ne supporte plus leur discours "l'humain au centre" et toutes ces conneries.J'en ai rien à foutre du salaire je veux juste le travail.Si j'étais intéressé par l'argent j'irais travailler en Suisse et mon salaire serait automatiquement multiplié par 3 ou 4.Et c'est quoi ce truc hyper superficiel ? Il y a vraiment des connards de recruteurs qui te proposent moins d'argent parce que tu n'as pas de cravate ?C'est pour ça qu'il est important que tout le monde partage le montant de son salaire, comme ça il y a moyen de demander "Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi je gagne moins que les autres alors que j'ai le même niveau d'étude et autant d'expérience qu'eux ?! Je suis juste moins bon qu'eux en négociations salariales !". Membre chevronné https://www.developpez.com C'est pour ça qu'il est important que tout le monde partage le montant de son salaire, comme ça il y a moyen de demander "Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi je gagne moins que les autres alors que j'ai le même niveau d'étude et autant d'expérience qu'eux ?! Je suis juste moins bon qu'eux en négociations salariales !". C'est pour ça qu'il est important que tout le monde partage le montant de son salaire, comme ça il y a moyen de demander "Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi je gagne moins que les autres alors que j'ai le même niveau d'étude et autant d'expérience qu'eux ?! Je suis juste moins bon qu'eux en négociations salariales !".

Après tout quand je fais un appel d'offre, j'ai bien des prix différents pour un même cahier des charges.



Par contre je suis d'accord que l'habit ne fait le moine (en tout cas pas entièrement).



Autrement tu vas faire fonctionnaire si tu veux un salaire déterminer en fonction de paramètre rigide (et même là, les grilles de salaires ont souvent une marge).



- est ce que ce mec va s'intégrer a l'équipe, est ce un gros con, est ce que je veux le voir tous les jours pendant 5 ans. - est ce que ce mec va s'intégrer a l'équipe, est ce un gros con, est ce que je veux le voir tous les jours pendant 5 ans. 0 0 Il y a beaucoup de chose dans la vie qui ont une valeur "élastique" selon la négociation commerciale et beaucoup de chose se discute (en fait c'est même le contraire qui est l'exception...).Après tout quand je fais un appel d'offre, j'ai bien des prix différents pour un même cahier des charges.Par contre je suis d'accord que l'habit ne fait le moine (en tout cas pas entièrement).Autrement tu vas faire fonctionnaire si tu veux un salaire déterminer en fonction de paramètre rigide (et même là, les grilles de salaires ont souvent une marge).Ça c'est clairement un critère très important, enfin si "celui qui va te voir tous les jours pendant 5 ans." a un mot à dire dans le processus de recrutement (ce qui est souvent le cas dans notre métier). Maintenant personne n'a envie de cacher ma personnalité sur les 5 ans non plus, donc on a contrôle limité sur ce point. Poster une réponse Signaler un problème