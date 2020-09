Le nombre de clients payants de Zoom a fortement augmenté au cours du second trimestre 2020. Fin juillet, le nombre d’entreprises de plus de 10 employés clientes de Zoom a été multiplié par cinq par rapport à l’année précédente, passant de 66 300 à 370 200, soit une augmentation de 458%.

Le nombre de clients ayant dépensé plus de 100 000 dollars au cours des 12 derniers mois a été multiplié par deux et frôle la barre symbolique des mille entreprises (de 466 à 988) soit une augmentation de 112%.

Au troisième de l'exercice 2021: le chiffre d'affaires total devrait se situer entre 685,0 millions de dollars et 690,0 millions de dollars et le bénéfice d'exploitation non-GAAP devrait être compris entre 225,0 millions de dollars et 230,0 millions de dollars.

A la fin de l’exercice 2021: les revenus totaux devraient se situer entre 2,37 milliards de dollars et 2,39 milliards de dollars. Ces perspectives de revenus prennent en compte la demande de solutions de travail à distance pour les entreprises. Est également pris en compte une augmentation du taux de désabonnement au cours de la seconde moitié de l'exercice par rapport aux niveaux de désabonnement historiques en raison d'un pourcentage plus élevé de clients ayant acheté des abonnements mensuels au premier trimestre. Le bénéfice d'exploitation non-GAAP devrait se situer entre 730,0 millions de dollars et 750,0 millions de dollars.

La pandémie de COVID-19 a permis à été profitables à plusieurs services numériques : les uns après les autres, ils annonçaient avoir battus des records d’audience tandis que le confinement obligeait les internautes à communiquer autrement.Zoom fait partie de ces élus. Le service de visioconférence a annoncé des résultats financiers qui ont dépassée les attentes de l’entreprise dans le deuxième trimestre de son année fiscale 2021 qui s’était fixé un objectif à environ 500 millions de dollars avec la forte demande liée à la crise sanitaire. Les revenus ont plus que quadruplé et se chiffraient à 663,5 millions de dollars, contre 145,8 millions de dollars à la même période l’année dernière, soit une croissance de 355%.« Les organisations sont en train de passer de la satisfaction de leurs besoins immédiats en matière de continuité d’activité à la prise en charge d’un avenir de travail où que ce soit, d’apprendre n’importe où et de se connecter n’importe où sur la plateforme vidéo de Zoom. Chez Zoom, nous nous efforçons de fournir une expérience de communication de classe mondiale, sans friction et sécurisée à nos clients sur tous les sites, appareils et cas d'utilisation », a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom. « Notre capacité à garder les gens du monde entier connectés, associée à notre solide exécution, a conduit à une croissance du chiffre d'affaires de 355% en glissement annuel au deuxième trimestre et nous a permis d'augmenter nos perspectives de chiffre d'affaires à environ 2,37 milliards de dollars à 2,39 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de notre année fiscale 2O21, soit une augmentation de 281% à 284% d’une année à l’autre. »Du côté du bénéfice d'exploitation et de la marge d'exploitation, Zoom note que son bénéfice d'exploitation GAAP pour le trimestre était de 188,1 millions de dollars, contre 2,3 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2020. Après ajustement des charges de rémunération à base d'actions et des charges sociales connexes, les dépenses liées aux dons de bienfaisance d’actions ordinaires et dépenses liées aux acquisitions, le bénéfice d'exploitation non-GAAP pour le deuxième trimestre était de 277,0 millions de dollars, contre 20,7 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2020. Pour le deuxième trimestre, la marge opérationnelle GAAP était de 28,3% et la marge opérationnelle non-GAAP est de 41,7%.Mais ce n’est pas tout, l’entreprise a également donné des statistiques du côté clients :Selon Kelly Steckelberg, directrice financière de Zoom, les abonnements de nouveaux clients représentent ainsi 81% de la croissance des revenus de l’entreprise lors du second trimestre 2020. La dirigeante ajoute également que l’entreprise n’a pas connu le taux de désabonnement attendu par les analystes suite aux mesures de déconfinement.Zoom prévoit à présent de clôturer son année fiscale 2020 sur un chiffre d’affaires de 2,38 milliards $ (en croissance de +280 %). Au début d’année, cette prévision était plus modeste et visait un CA d’un peu moins d’un milliard de dollars. Voici les prévisions de Zoom :En plus du contexte actuel, Zoom s’est appuyé sur plusieurs leviers pour augmenter sa base d’utilisateurs. Par exemple, Zoom a récemment lancé un programme de location de matériel (leasing) et des appareils à écran tactile dédiés à la visioconférence, baptisés Zoom for Home. Il a également étendu son service Zoom Phone à plus de 40 pays (dont la France).Mais Zoom a également connu son lot de déboires. Patrick Wardle, un ex-hacker de la NSA, a découvert une vulnérabilité qui permettait aux pirates de prendre le contrôle de votre Mac , notamment la webcam, le microphone, et même l'accès root complet. Ce type de problème avait déjà été observé au sein de Zoom l’été dernier, mais Zoom avait annoncé avoir déployé un correctif pour résoudre le problème. Wardle a découvert qu'un attaquant local avec des privilèges d'utilisateur de bas niveau peut injecter du code malveillant dans l'installateur de Zoom pour obtenir le plus haut niveau de privilèges d'utilisateur, l'accès root.L'entreprise a réagi à la publication de nombreux bogues par un gel des fonctionnalités sur une période de 90 jours , le temps pour elle de résoudre les problèmes de confidentialité et de sécurité.Il a également été découvert que Zoom n'offrait pas le chiffrement de bout en bout , information d'ailleurs confirmée par un porte-parole de Zoom qui a expliqué : « Actuellement, il n'est pas possible d'activer le chiffrement E2E pour les réunions vidéo Zoom. Les réunions vidéo Zoom utilisent une combinaison de TCP et UDP. Les connexions TCP sont établies à l'aide de TLS et les connexions UDP sont chiffrées avec AES à l'aide d'une clé négociée sur une connexion TLS ».Pour y remédier, la société a prévu d'offrir à tous ses utilisateurs gratuit et payant un chiffrement de bout en bout pour les appels vidéo . La version bêta de la fonctionnalité E2EE a été lancée en juillet 2020.Source : Zoom Utilisez-vous un service / outil de collaboration en ligne pour travailler ? Si oui lequel ?Êtes-vous surpris de voir Zoom réaliser cette performance ?Que pensez-vous des stratégies de Zoom pour augmenter sa base d'utilisateurs (comme le lancement du programme de location de matériel et des appareils à écran tactile dédiés à la visioconférence, baptisés Zoom for Home ou encore le fait que la société ait étendu son service Zoom Phone) ?