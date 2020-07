Les femmes adoptent de plus en plus la cybersécurité comme parcours professionnel, Mais elles sont 21 % moins payées que les hommes dans le secteur, selon (ISC)2 0PARTAGES 2 0 Les données d’enquête sur la main-d'œuvre dans le domaine de la cybersécurité de l’organisme à but non lucratif (ISC)2 montrent qu’en 2019 les femmes représentaient environ 30 % des professionnelles de la cybersécurité dans le monde, soit une augmentation de six points de pourcentage par rapport à l'enquête de l'année précédente (24 %). Bien qu’elles soient toujours en nombre inférieur aux hommes, l'étude a également révélé que 63 % des femmes travaillant dans le domaine de la cybersécurité prévoyaient d'exercer cette profession dès l'université, contre 54 % des hommes. En outre, les femmes qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité sont engagées à long terme dans leur rôle.



Dans le cadre de l’enquête, (ISC)2 a interrogé 3 237 personnes (dont 30 % de femmes) chargées de sécuriser les actifs essentiels de leurs organisations en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. Si les hommes constituent toujours la majorité de la main-d'œuvre dans le domaine de la cybersécurité, l’étude a conclu que le pourcentage croissant de femmes, et leur position au sein des organisations, montrent que la cybersécurité offre un parcours professionnel enrichissant aux femmes qui choisissent cette carrière.





Les femmes professionnelles de la cybersécurité considèrent le domaine comme une carrière viable et gratifiante et une solide majorité d'entre elles prévoient de rester dans la profession jusqu'à leur retraite. Environ deux tiers (68 %) des femmes travaillant dans le domaine de la cybersécurité interrogées par (ISC)2 disent qu'elles prévoient de rester dans ce domaine pour le reste de leur carrière.



En considérant l’âge des femmes, les résultats de l'enquête révèlent que les femmes de moins de 45 ans sont nettement plus intéressées par une formation à la cybersécurité que celles de 45 ans et plus (69 % contre 37 %). Le taux était encore plus élevé chez les femmes âgées de 25 à 34 ans que chez les femmes âgées de 35 à 44 ans (75 % contre 60 %).



L’étude montre toutefois que malgré l'intérêt relativement élevé des femmes pour la cybersécurité pendant leurs études, un peu plus de la moitié seulement (53 %) des femmes intéressées par la profession ont commencé leur carrière dans le domaine de la cybersécurité. Toutefois, ce chiffre est nettement plus élevé que les 38 % d'hommes qui ont commencé leur carrière dans le domaine de la cybersécurité.



En termes de satisfaction dans l’exercice du métier, 69 % des femmes interrogées ont déclaré qu'elles étaient très ou assez satisfaites de leur travail, contre 66 % des hommes. Le chiffre est plus élevé pour les femmes dans la catégorie « très satisfait » - 34 % contre 27 % pour les hommes, selon le rapport. L'étude révèle également qu'une majorité de femmes professionnelles de la cybersécurité progressent avec succès dans leur carrière. Près d'un tiers (32 %) déclarent qu'elles sont « exactement là où je m'attendais à être dans ma carrière », contre 20 % des hommes. Un autre tiers (33 %) des femmes déclarent être « très proches » et 22 % « moyennement proches » de ce qu'elles espéraient.



Justement en ce qui concerne le succès dans leur carrière, les hommes obtiennent des scores plus élevés que les femmes dans certains domaines cruciaux, selon l’enquête :





Selon Andrea Moore, Community Manager chez (ISC)2, « le vif intérêt des femmes pour la cybersécurité est de bon augure pour l'ensemble de la population active. D'une part, il augmente le vivier de talents disponibles pour les fonctions liées à la cybersécurité ». Cependant, les femmes sont plus nombreuses que les hommes (22 % contre 13 %) à citer la discrimination comme un défi qu'elles ont rencontré au cours de leur carrière.



Les femmes dans le secteur de la cybersécurité 21 % moins payées que les hommes



Le rapport de (ISC)2 montre que les femmes sont nettement moins bien payées que les hommes, et les différences sont particulièrement marquées en Amérique du Nord et en Europe, où les hommes gagnent en moyenne environ 16 500 dollars de plus que les femmes. Le salaire moyen des femmes travaillant dans le domaine de la cybersécurité en Amérique du Nord est légèrement inférieur à 80 000 dollars, contre environ 96 500 dollars pour les hommes. En Europe, le salaire moyen des femmes est d'environ 40 500 dollars et celui des hommes de 67 000 dollars, selon le rapport.





Selon (ISC)2, cet écart salarial est le reflet de la société dans son ensemble. On estime qu'aux États-Unis, les femmes gagnent environ 80 centimes pour chaque dollar versé aux hommes. En considérant les tranches d’âge, les femmes dans la cybersécurité sont moins payées que les hommes dans le secteur des moins de 25 ans aux plus de 65 ans, selon le rapport.





« Les femmes dans ce domaine sont davantage confrontées à la discrimination et reçoivent une rémunération inférieure à celle des hommes », a déclaré Andrea Moore. « Si ces inégalités sont corrigées, la profession de cybersécurité pourrait attirer davantage de femmes », a-t-elle ajouté. « Cela serait bénéfique pour les entreprises, en stimulant la diversité et en attirant des points de vue différents, et pour l'industrie, en contribuant à combler le déficit de main-d'œuvre de quatre millions de travailleurs ».



Agata Nowakowska, vice-présidente de la zone EMEA chez Skillsoft, a commenté l’étude, d’après le site Web Information Age : « Si des progrès sont en cours pour l'égalité salariale des femmes, ils sont loin d'être terminés. L'examen auquel sont soumises des organisations telles que la BBC pour avoir un tel écart de salaires entre genres et BAME (Black, Asian, and minority ethnic ) a apporté un éclairage bienvenu sur cette question ». « En fait, 2020 a déjà vu les gros titres sur la façon dont la présentatrice de la BBC, Samira Ahmed, a gagné avec succès un procès contre la BBC sur l'inégalité des salaires. Nous devons en voir plus », a-t-elle ajouté.



« Les organisations doivent se lever et s'attaquer de front à ce problème. Les femmes ne devraient pas avoir à se demander si elles sont payées au même montant qu'un collègue masculin ayant le même rôle et les mêmes responsabilités. Si les entreprises se soucient réellement de l'égalité des salaires, elles devraient savoir que l'égalité des salaires est un avantage pour tous », a dit Nowakowska, d’après le site.



« Nous devons également enseigner l'égalité des sexes dans les écoles. Les garçons et les filles doivent apprendre à se considérer comme égaux et ils sont tous deux capables d'assumer n'importe quel rôle, que ce soit dans le domaine des STIM ou du leadership. Éduquer les enfants dès leur plus jeune âge est le seul moyen d'éliminer les préjugés inconscients qui nous affectent plus tard dans notre vie professionnelle ».



Un ratio hommes/femmes plus équitable au sein des équipes de cybersécurité profite aux entreprises, a déclaré Priscilla Moriuchi, membre de l'équipe Threat Intelligence chez Apple, à Forbes en 2018. « La diversité des points de vue, des dirigeants et des expériences est bonne pour les affaires. Plus nous avons de personnes et d'expériences variées pour défendre nos réseaux, meilleures sont nos chances de succès ».



Selon une étude publiée en mars par Tessian, une société de logiciels, il y existerait une sorte de discrimination à l’égard des femmes qui fasse que très peu d’entre elles s’intéressent au secteur de la cybersécurité. D’après le rapport d’étude,



