Covid-19 : LinkedIn va se séparer de 960 employés dans le monde suite à une réduction de ses activités Après un essoufflement de la demande en recrutement des entreprises 0PARTAGES 2 0 Le site de réseautage professionnel LinkedIn va supprimer environ 960 emplois dans le monde après avoir ressenti les effets d’un essoufflement de la demande en recrutement des entreprises dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Les réductions toucheront environ 6% des effectifs de l'entreprise dans le monde.



Les suppressions d’emplois affectent les employés des branches Global Sales et Talent Acquisition de LinkedIn (GSO et GTO, respectivement), qui subiront des changements pour refléter la manière dont la société va travailler avec les petites entreprises et les sociétés de médias de talent.



Tandis que LinkedIn annonce un ensemble de changements organisationnels, les décisions concernant les impacts individuels et les notifications à ces employés ne se produiront pas en même temps dans tous les pays :

Les employés concernés qui travaillent en Amérique du Nord, au Brésil et dans certaines parties de la région APAC seront informés des impacts sur leurs postes dans les prochaines 24 heures. Ces employés partants seront avec LinkedIn jusqu'au 21 août. Les employés concernés à Dubaï seront également informés dans les prochaines 24 heures et seront avec LinkedIn jusqu'au 29 septembre.

Les employés en Irlande, au Royaume-Uni et en Australie sont déjà informés des impacts potentiels sur leurs postes.

Les employés qui travaillent en France, en Suède et en Espagne en apprendront davantage en août, et les employés en Italie en septembre.

Dans un message, le directeur général Ryan Roslansky a déclaré que ce sont les seules licenciements que l'entreprise prévoyait :



« Pour continuer à nous adapter et à faire évoluer l'entreprise comme nous le faisons, nous devons nous assurer que nous concentrons nos efforts et nos ressources sur nos priorités les plus stratégiques afin de préparer l'entreprise à réussir aujourd'hui et dans le futur. Lorsque nous avons examiné de près l'entreprise, nous avons estimé que nous devrions prendre des décisions difficiles.



« Après des semaines de discussions et de délibérations, l'équipe de direction et moi avons pris la décision extrêmement difficile de réduire d’environ 960 le nombre de postes, soit environ 6% de notre base d'employés, dans nos organisations de vente et d'acquisition de talents. Je partage cette nouvelle aujourd'hui afin que tout le monde ait une image complète de ces changements et comprenne pourquoi nous les apportons, et je veux que vous sachiez que ce sont les seuls licenciements que nous prévoyons ».



Cette annonce intervient alors que des secteurs allant de la vente au détail aux compagnies aériennes réduisent les emplois dans le monde. LinkedIn, propriété de Microsoft, possède des bureaux dans plus de 30 villes à travers le monde et emploie 16 000 personnes.





Ce que l’entreprise va changer



Tout d’abord, son directeur général rappelle que l’entreprise a évolué dans sa façon de travailler « avec nos clients des médias talentueux et nos petites entreprises » et que certains rôles ne sont plus nécessaires :

Nous constatons que les investissements produits que nous avons réalisés au cours des deux dernières années dans LMS (LinkedIn Marketing Solutions) donnent des résultats incroyables, mais nous gérons toujours une activité de médias de talents distincte dans LTS (LinkedIn Talent Solutions). En passant de deux entreprises de médias distinctes à une approche unifiée pour tous les clients qui tire parti de nos investissements LMS, nous serons en mesure de servir nos clients de manière holistique et de ne pas avoir à continuer à dupliquer des plateformes, des systèmes et des outils coûteux en interne.

De même, afin de mieux servir plus de petites entreprises, nous devons passer de leur service via une équipe de vente sur le terrain à leur service en ligne. Pour générer de la valeur client pour les petites entreprises, nous avons lancé un investissement produit très important, y compris notre marché de produits et services et une stratégie unifiée de canaux de vitrine en ligne. Cette approche de canal en ligne nous permettra de mieux servir les millions de petites entreprises qui auront besoin de LinkedIn pendant cette pandémie et au-delà - et s'aligne sur la façon dont nous prévoyons de concentrer nos efforts de vente sur le terrain sur nos relations de plus grande valeur.

Ensuite, il a évoqué la pandémie de COVID-19 qui a un impact durable sur la demande d'embauche, à la fois sur leurs activités LTS mais aussi sur leur entreprise dans son ensemble. Il a précisé que du côté de GSO et GTO, certains rôles ne sont plus nécessaires « car nous nous adaptons à la demande réduite dans notre recrutement interne et pour nos produits de talent à l'échelle mondiale ».





Ce que LinkedIn va faire pour soutenir les employés concernés



Le directeur général a assuré que l'entreprise s'engage dans un processus de transition réfléchi et empreint de compassion et apporte un soutien financier, médical et professionnel complet :

Finances : nous offrons un minimum de dix semaines d’indemnité de départ. Cela peut augmenter en fonction de la tenure et des pratiques propres à chaque pays, et s'ajoute à une période payée de préavis qui varie selon les pays. De plus, un paiement tenant lieu de bonus pour l'année fiscale 2020 sera versé entièrement à ceux qui sont éligibles aux primes, et les employés qui partent seront éligibles à notre acquisition d'actions en août.

nous offrons un minimum de dix semaines d’indemnité de départ. Cela peut augmenter en fonction de la tenure et des pratiques propres à chaque pays, et s'ajoute à une période payée de préavis qui varie selon les pays. De plus, un paiement tenant lieu de bonus pour l'année fiscale 2020 sera versé entièrement à ceux qui sont éligibles aux primes, et les employés qui partent seront éligibles à notre acquisition d'actions en août. Santé : aux États-Unis, nous paierons 12 mois d'assurance maladie continue via COBRA pour donner aux employés et à leur famille la tranquillité d'esprit en période d'incertitude. Plus largement à travers le monde, nous proposons 6 mois de continuation des soins de santé ou l'équivalent en espèces en primes de groupe le cas échéant en fonction des plans et réglementations locaux.

aux États-Unis, nous paierons 12 mois d'assurance maladie continue via COBRA pour donner aux employés et à leur famille la tranquillité d'esprit en période d'incertitude. Plus largement à travers le monde, nous proposons 6 mois de continuation des soins de santé ou l'équivalent en espèces en primes de groupe le cas échéant en fonction des plans et réglementations locaux. Aide à la transition de carrière : nous avons créé une offre spéciale de six mois appelée Momentum pour aider les employés à trouver avec succès leur prochain poste. Cela comprend un coaching 1: 1, des ateliers et des cours LinkedIn Learning sur la préparation des entretiens, les principes de base de la rémunération, les stratégies de recherche d'emploi et l'intégration dans un nouveau rôle. Nous créons également un annuaire opt-in pour aider les employés qui partent à mettre en valeur leurs expériences et à être plus accessibles aux employeurs potentiels.

nous avons créé une offre spéciale de six mois appelée Momentum pour aider les employés à trouver avec succès leur prochain poste. Cela comprend un coaching 1: 1, des ateliers et des cours LinkedIn Learning sur la préparation des entretiens, les principes de base de la rémunération, les stratégies de recherche d'emploi et l'intégration dans un nouveau rôle. Nous créons également un annuaire opt-in pour aider les employés qui partent à mettre en valeur leurs expériences et à être plus accessibles aux employeurs potentiels. Technologie : tous les employés qui partent auront la possibilité de conserver les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et les équipements récemment achetés par LinkedIn pour les aider à travailler à domicile, afin qu'ils disposent des outils pratiques dont ils ont besoin pour faciliter leur transition de carrière.

tous les employés qui partent auront la possibilité de conserver les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et les équipements récemment achetés par LinkedIn pour les aider à travailler à domicile, afin qu'ils disposent des outils pratiques dont ils ont besoin pour faciliter leur transition de carrière. Aide à l'immigration : notre équipe d'immigration mondiale contactera, pour fournir un soutien personnalisé, ceux qui ont des visas sponsorisés par l'entreprise, et LinkedIn paiera également pour des consultations individuelles avec des conseillers juridiques externes en matière d'immigration.

notre équipe d'immigration mondiale contactera, pour fournir un soutien personnalisé, ceux qui ont des visas sponsorisés par l'entreprise, et LinkedIn paiera également pour des consultations individuelles avec des conseillers juridiques externes en matière d'immigration. Placements potentiels : alors que nous investissons dans nos domaines de croissance les plus stratégiques, nous recruterons pour des postes nouvellement créés dans toute l'entreprise et nous travaillerons avec les employés touchés par l'annonce d'aujourd'hui pour explorer ces opportunités.

« Bien que cette décision nous aidera à nous assurer que notre entreprise et notre plateforme sont résilientes et émergent plus fortes pour atteindre notre vision, il n'y a tout simplement pas de décision plus difficile à prendre en tant que PDG.



« Ces réductions ont un impact personnel sur nos collègues, des personnes talentueuses qui ont choisi de passer leur temps et leur énergie à travailler chez LinkedIn. Lorsque nous avons tous choisi de rejoindre LinkedIn, c'était pour réaliser notre vision. Et se séparer de nos collègues qui partagent cette vision est difficile ».



