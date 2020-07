Les entretiens d'embauche dans le secteur des technologies évaluent l'anxiété et non les compétences en développement de logiciels D'après une étude de l'université de Caroline du Nord et Microsoft 9PARTAGES 5 0 Les entrevues techniques – une forme d’entretien au cours de laquelle les candidats écrivent du code pour résoudre un problème – sont monnaie courante dans l’industrie du génie logiciel. Des entreprises bien connues comme Facebook, Google ou encore Microsoft s’appuient sur celles-ci pour le recrutement de leurs employés. Dans le processus classique, tout se passe pour le candidat sur un tableau blanc face auquel il propose une solution à haute voix, ce, sous l’œil attentif d’un membre de l’équipe de recrutement. Problème : bon nombre de candidats qui pourraient pourtant être qualifiés pour le poste se trouvent recalés parce que pas habitués à travailler dans de telles conditions.



C’est de façon ramassée ce que révèle une étude de chercheurs de l’université de Caroline du Nord et de Microsoft.





Le fait avec le format classique de l’entrevue technique est, qu’au-delà de mesurer le temps mis pour proposer une solution à un problème donné et la justesse de la solution à ce dernier, il introduit une « menace socioévaluative » au travers de la présence d’un membre de l’équipe de recrutement. C’est pour cette raison que les chercheurs de l’université de Caroline du Nord et de Microsoft ont eu l’idée de soumettre les candidats à un format modifié dans lequel ils résolvaient en privé un problème technique sur un tableau blanc. Objectif : évaluer l’impact du stress généré par la présence d’un évaluateur sur les performances cognitives d’un candidat.



Les 48 participants à l’expérience ont subi un test similaire à ceux sur lesquels les recruteurs s’appuient dans le cadre de tests réels menés par des entreprises comme Amazon, Cisco, Google, Facebook, etc. C’est un classique (déterminer la plus longue sous-chaîne sans répétition des caractères) que l’on peut retrouver dans le livre intitulé éléments d’entrevues de programmation en Java – un recueil de problèmes en lien avec la manipulation des chaînes de caractères. Dans le cadre de l’expérience, les participants ont reçu un énoncé imprimé du problème à résoudre. Ce dernier comprenait également trois exemples qui indiquaient ce que serait le résultat escompté pour une entrée donnée. Par exemple, étant donnée l’entrée abcabcbb, la réponse est abc, avec la longueur 3. Les participants se sont ensuite vus demander de fournir une solution raisonnable dans un langage de programmation de leur choix, ce, avec la précision que leur processus de réflexion et la justesse de la solution étaient importants, tandis que l'efficacité et la syntaxe étaient secondaires.



22 ont participé à l’entrevue en privé et 26 à celle en présence d’un évaluateur. Grosso modo, il ressort des résultats obtenus dans chaque format d’évaluation que :



61,5 % des participants au format public ont failli à accomplir la tâche à eux proposée ; le même constat a été fait pour seulement 36,3 % des participants au format privé ;

les participants au format public ont exhibé de l’incapacité à se concentrer, de la nervosité, du stress en raison de la présence d’un évaluateur dans la salle ; le constat inverse a pu être fait pour ceux participant au format d’évaluation privé ;

les participants au format public ont obtenu de moins bons scores en comparaison de ceux obtenus par les participants au format privé ;





le stress et la charge cognitive étaient sensiblement plus élevés dans un entretien technique traditionnel que dans le cadre de l'entretien privé ;





la performance est réduite de plus de la moitié du fait de la présence d’un observateur.



C’est pour ce lot de raisons que les auteurs de l’étude soulignent que les entreprises passent à côté de très bons programmeurs simplement parce que ceux-ci ne sont pas doués pour écrire sur un tableau blanc et expliquer leur travail à haute voix. Ils appellent à la mise sur pied de formats d’évaluation des candidats plus équitables.



Les problèmes mis en avant par cette étude viennent allonger une liste déjà longue de mauvaises pratiques en matière de recrutement des travailleurs de la filière développement de logiciels : communication incorrecte des critères d’embauche, entretiens menés par des enquêteurs inexpérimentés, etc.



Après, l’une des limites de cette étude fait surface, semble-t-il, dans cet aspect mis en avant par les auteurs de l’étude : présence d’un enquêteur génératrice de stress qui impacte de façon négative sur les l’aptitude d’un postulant à exposer une solution à un problème en présence d’une audience. Dans l’exercice de son métier, le développeur est en principe appelé à faire valoir ses solutions sur un support comme celui mentionné (tableau blanc) en présence de pairs. On n’est certes plus dans un processus d’embauche, mais il s’agit de présences qui pourraient s’avérer tout aussi gênantes si l’on n’a pas appris à apprivoiser ce qui apparaît comme une aptitude clé.



Source :



Et vous ?



Les entretiens d'embauche permettent-ils de trouver le bon développeur ?

Êtes-vous en accord avec la conclusion principale de cette expérience (la présence d’un observateur provoque un stress chez le candidat qui est susceptible d’affecter négativement ses performances) ?

Le processus d’évaluation intègre-t-il toujours le tableau blanc et un recruteur ? Comment s’est passé votre dernier entretien d’embauche ?

Avez-vous à faire au tableau banc et à un observateur sur le côté lors d’un entretien ? Partagez vos anecdotes

La capacité pour un développeur à faire valoir ses idées sur un tableau blanc en présence d’un évaluateur n’est-elle pas clé à la réussite dans cette filière ?



Voir aussi :



Faut-il faire coder les candidats durant les entretiens d'embauche ? Certains « développeurs » ne peuvent pas développer

Comment sortir gagnant d'un entretien d'embauche ? Les dix erreurs à éviter, selon Experteer

Les entretiens d'embauche permettent-ils de trouver le bon développeur ?

Emploi : vous pourriez être évalué par une IA lors de votre prochain entretien d'embauche chez Unilever, Golman Sachs, etc. C’est de façon ramassée ce que révèle une étude de chercheurs de l’université de Caroline du Nord et de Microsoft.Le fait avec le format classique de l’entrevue technique est, qu’au-delà de mesurer le temps mis pour proposer une solution à un problème donné et la justesse de la solution à ce dernier, il introduit une « menace socioévaluative » au travers de la présence d’un membre de l’équipe de recrutement. C’est pour cette raison que les chercheurs de l’université de Caroline du Nord et de Microsoft ont eu l’idée de soumettre les candidats à un format modifié dans lequel ils résolvaient en privé un problème technique sur un tableau blanc. Objectif : évaluer l’impact du stress généré par la présence d’un évaluateur sur les performances cognitives d’un candidat.Les 48 participants à l’expérience ont subi un test similaire à ceux sur lesquels les recruteurs s’appuient dans le cadre de tests réels menés par des entreprises comme Amazon, Cisco, Google, Facebook, etc. C’est un classique (déterminer la plus longue sous-chaîne sans répétition des caractères) que l’on peut retrouver dans le livre intitulé éléments d’entrevues de programmation en Java – un recueil de problèmes en lien avec la manipulation des chaînes de caractères. Dans le cadre de l’expérience, les participants ont reçu un énoncé imprimé du problème à résoudre. Ce dernier comprenait également trois exemples qui indiquaient ce que serait le résultat escompté pour une entrée donnée. Par exemple, étant donnée l’entrée abcabcbb, la réponse est abc, avec la longueur 3. Les participants se sont ensuite vus demander de fournir une solution raisonnable dans un langage de programmation de leur choix, ce, avec la précision que leur processus de réflexion et la justesse de la solution étaient importants, tandis que l'efficacité et la syntaxe étaient secondaires.22 ont participé à l’entrevue en privé et 26 à celle en présence d’un évaluateur. Grosso modo, il ressort des résultats obtenus dans chaque format d’évaluation que :C’est pour ce lot de raisons que les auteurs de l’étude soulignent que. Ils appellent à la mise sur pied de formats d’évaluation des candidats plus équitables.Les problèmes mis en avant par cette étude viennent allonger une liste déjà longue de mauvaises pratiques en matière de recrutement des travailleurs de la filière développement de logiciels : communication incorrecte des critères d’embauche, entretiens menés par des enquêteurs inexpérimentés, etc.Après, l’une des limites de cette étude fait surface, semble-t-il, dans cet aspect mis en avant par les auteurs de l’étude : présence d’un enquêteur génératrice de stress qui impacte de façon négative sur les l’aptitude d’un postulant à exposer une solution à un problème en présence d’une audience. Dans l’exercice de son métier, le développeur est en principe appelé à faire valoir ses solutions sur un support comme celui mentionné (tableau blanc) en présence de pairs. On n’est certes plus dans un processus d’embauche, mais il s’agit de présences qui pourraient s’avérer tout aussi gênantes si l’on n’a pas appris à apprivoiser ce qui apparaît comme une aptitude clé.Source : ncsu Les entretiens d'embauche permettent-ils de trouver le bon développeur ?Êtes-vous en accord avec la conclusion principale de cette expérience (la présence d’un observateur provoque un stress chez le candidat qui est susceptible d’affecter négativement ses performances) ?Le processus d’évaluation intègre-t-il toujours le tableau blanc et un recruteur ? Comment s’est passé votre dernier entretien d’embauche ?Avez-vous à faire au tableau banc et à un observateur sur le côté lors d’un entretien ? Partagez vos anecdotesLa capacité pour un développeur à faire valoir ses idées sur un tableau blanc en présence d’un évaluateur n’est-elle pas clé à la réussite dans cette filière ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 4 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Modérateur https://www.developpez.com



C'est bien de voir cette étude, et on pourrait même espérer que cela fasse bouger un peu les choses. Mais beaucoup de gens ayant fait du recrutement savent déjà ce qui est dit ici -- mais le formaliser est toujours important.



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Après, l’une des limites de cette étude fait surface, semble-t-il, dans cet aspect mis en avant par les auteurs de l’étude : présence d’un enquêteur génératrice de stress qui impacte de façon négative sur les l’aptitude d’un postulant à exposer une solution à un problème en présence d’une audience. Dans l’exercice de son métier, le développeur est en principe appelé à faire valoir ses solutions sur un support comme celui mentionné (tableau blanc) en présence de pairs. On n’est certes plus dans un processus d’embauche, mais il s’agit de présences qui pourraient s’avérer tout aussi gênantes si l’on n’a pas appris à apprivoiser ce qui apparaît comme une aptitude clé.

Dans le cas de l'entretien, on te pose une question que tu dois résoudre devant un enquêteur.

Dans le cas de ton travail quotidien, tu résouds le problème puis tu présentes la solution devant des gens.



Le fait d'avoir fait le travail en amont, en non pas devant les gens, est une différence fondamentale.



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Les entretiens d'embauche permettent-ils de trouver le bon développeur ? Les entretiens d'embauche permettent-ils de trouver le bon développeur ?



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Le processus d’évaluation intègre-t-il toujours le tableau blanc et un recruteur ? Comment s’est passé votre dernier entretien d’embauche ? Le processus d’évaluation intègre-t-il toujours le tableau blanc et un recruteur ? Comment s’est passé votre dernier entretien d’embauche ?



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par La capacité pour un développeur à faire valoir ses idées sur un tableau blanc en présence d’un évaluateur n’est-elle pas clé à la réussite dans cette filière ? La capacité pour un développeur à faire valoir ses idées sur un tableau blanc en présence d’un évaluateur n’est-elle pas clé à la réussite dans cette filière ? 9 0 Bonjour,C'est bien de voir cette étude, et on pourrait même espérer que cela fasse bouger un peu les choses. Mais beaucoup de gens ayant fait du recrutement savent déjà ce qui est dit ici -- mais le formaliser est toujours important.Je ne suis pas d'accord avec cette partie :Dans le cas de l'entretien, on te pose une question que tu dois résoudre devant un enquêteur.Dans le cas de ton travail quotidien, tu résouds le problème puis tu présentes la solution devant des gens.Le fait d'avoir fait le travail en amont, en non pas devant les gens, est une différence fondamentale.C'est très difficile d'évaluer un bon développeur, mais je ne pense pas que faire passer un test technique dans un langage soit une bonne approche dans tous les cas. C'est parfait si on veut évaluer une personne dont le métier sera limité à faire du code, mais la plupart du temps on attend plus d'un recrutement, et donc il vaut mieux chercher à voir si la personne comprend les concepts qu'elle manipule plutôt que de savoir si elle est capable d'expliquer un quicksort.Trop souvent, l'entretien se limite à ce genre d'exercices, sur tableau ou sur papier. Mais quel intérêt aujourd'hui de priver un développeur d'un moteur de recherche ? Est-ce que tu veux embaucher quelqu'un qui connait le concept de tri, voir qui sait que dans certains cas il faut rendre aléatoire le contenu d'un tableau avant de le trier, ou bien est-ce que tu veux quelqu'un qui implémente un quicksort sans faute, mais qui ne comprend pas que dans certains cas ce tri n'est pas le meilleur ?C'est un exercice qui évalue une chose, mais est-ce la seule que tu veux vérifier? Moi non. Expert éminent sénior https://www.developpez.com



Celà étant, la vie de programmeur a du stress aussi. Si on cherche quelqu'un capable de coder sous stress, alors ce moyen de test est assez intéressant, et bien plus réaliste que l'article ne le laisse supposer. D'un autre coté, si vos programmeurs codent tout le temps sous stress, vous avez peut-être un souci plus grave que le recrutement : vous ne mettes pas vos programmeurs dans de bonnes conditions pour être performants. J'ai envie de dire que le souci est plus à ce niveau. La plupart des recrutements, quel que soit le métier, de nos jours, ont pour critère prioritaire la résistance à la pression. En bref, les entreprises se vantent d'écraser les travailleurs sous la pression (ce qui ne les a jamais rendus plus productifs).



EDIT : j'avais raté le message de Gangsoleil, qui complète bien. Mais la plupart des gens qui recrutent ne comprennent même pas le métier réel d'un programmeur, et ne comprennent pas que notre métier va bien plus loin que des compétences techniques. Gangsoleil cherche des gens qui vont plus loin que ça, et il a bien raison. Mais il ne constitue pas, hélas, la règle. Plutôt l’exception. Sur un autre sujet, on a des annonces qui demandent 4 ans d'expérience dans une techno qui existe depuis 1 an - preuve que les recruteurs n'ont aucune idée de ce qu'ils cherchent. 8 0 Quand je suis entré en SSII, et quand j'en ai changé, on a uniquement évalué ma capacité à passer des entretiens (ce qui inclut évidemment une part de résistance au stress). Certaines le disaient même ouvertement.Celà étant, la vie de programmeur a du stress aussi. Si on cherche quelqu'un capable de coder sous stress, alors ce moyen de test est assez intéressant, et bien plus réaliste que l'article ne le laisse supposer. D'un autre coté, si vos programmeurs codent tout le temps sous stress, vous avez peut-être un souci plus grave que le recrutement : vous ne mettes pas vos programmeurs dans de bonnes conditions pour être performants. J'ai envie de dire que le souci est plus à ce niveau. La plupart des recrutements, quel que soit le métier, de nos jours, ont pour critère prioritaire la résistance à la pression. En bref, les entreprises se vantent d'écraser les travailleurs sous la pression (ce qui ne les a jamais rendus plus productifs).EDIT : j'avais raté le message de Gangsoleil, qui complète bien. Mais la plupart des gens qui recrutent ne comprennent même pas le métier réel d'un programmeur, et ne comprennent pas que notre métier va bien plus loin que des compétences techniques. Gangsoleil cherche des gens qui vont plus loin que ça, et il a bien raison. Mais il ne constitue pas, hélas, la règle. Plutôt l’exception. Sur un autre sujet, on a des annonces qui demandent 4 ans d'expérience dans une techno qui existe depuis 1 an - preuve que les recruteurs n'ont aucune idée de ce qu'ils cherchent. Membre actif https://www.developpez.com



Perso, face à ce genre d'entretien, je fais toujours une remarque du genre : "on est d'accord que mon métier, ce n'est pas de faire du code à la main sur un tableau blanc et en public ? Parce que là, c'est là dessus que vous allez me juger, visiblement...".



Généralement, ils prennent mal ce genre de remarque.



Cela dit, à mes yeux, le meilleur test reste encore un projet à faire à la maison (ou sur place, mais tranquille dans un coin) sur un sujet qui concerne directement le poste que tu vises.



Combien de fois j'ai postulé à des jobs orienté front pour avoir des tests reposant sur C# et SQL (???) et inversement.



En espérant que cette étude changera quelquechose mais j'y crois moyen. 1 0 Bonjour à tous et toutes,Perso, face à ce genre d'entretien, je fais toujours une remarque du genre : "on est d'accord que mon métier, ce n'est pas de faire du code à la main sur un tableau blanc et en public ? Parce que là, c'est là dessus que vous allez me juger, visiblement...".Généralement, ils prennent mal ce genre de remarque.Cela dit, à mes yeux, le meilleur test reste encore un projet à faire à la maison (ou sur place, mais tranquille dans un coin) sur un sujet qui concerne directement le poste que tu vises.Combien de fois j'ai postulé à des jobs orienté front pour avoir des tests reposant sur C# et SQL (???) et inversement.En espérant que cette étude changera quelquechose mais j'y crois moyen. Membre émérite https://www.developpez.com



Les entretiens d'embauche permettent-ils de trouver le bon développeur ? Les entretiens d'embauche permettent-ils de trouver le bon développeur ?



Êtes-vous en accord avec la conclusion principale de cette expérience (la présence d’un observateur provoque un stress chez le candidat qui est susceptible d’affecter négativement ses performances) ? Êtes-vous en accord avec la conclusion principale de cette expérience (la présence d’un observateur provoque un stress chez le candidat qui est susceptible d’affecter négativement ses performances) ?



Le processus d’évaluation intègre-t-il toujours le tableau blanc et un recruteur ? Le processus d’évaluation intègre-t-il toujours le tableau blanc et un recruteur ?



Avez-vous à faire au tableau banc et à un observateur sur le côté lors d’un entretien ? Avez-vous à faire au tableau banc et à un observateur sur le côté lors d’un entretien ?



La capacité pour un développeur à faire valoir ses idées sur un tableau blanc en présence d’un évaluateur n’est-elle pas clé à la réussite dans cette filière ? La capacité pour un développeur à faire valoir ses idées sur un tableau blanc en présence d’un évaluateur n’est-elle pas clé à la réussite dans cette filière ? 0 0 Bonjour,Tout dépend de comment ils sont menés. Se limiter à faire entrer les gens dans case ... non . Par contre avoir des notions ou des connaissances métier / terrain peut aider. On peut être le meilleur des dev en PHP/C/VBA sans connaître les règles bancaires ... Résultat sortir des programmes difficillement utilisable , avec des résultats pas vraiment en phase avec les attentes.Tout a fait. Tout est fait pour voir si le candidat travaille vite ou non. On peut être excellent dev mais être incapable de travailler dans l'urgence ... Résultat en cas de pépin le client ou le presta va faire un caca nerveux ... on préférera prendre un dev qui code vite . Quitte a faire de la merde .NonNon jamais eu affaire à cela.C'est bien la tout le problème. On peut avoir de très bonnes idées ... mais les process déjà existant et le degrés de "compréhension" de la logique/perception du dev est comment dire ... jugée trop exotique . Du coup on ne considère pas l'idée ...

EKXEL - Ingénieur Système Middleware - Public Institution Luxembourg ↳ EKXEL IT Services & Financial Engineering - Luxembourg - Luxembourg Ingénieur développeur back-end junior ↳ orange - France - Belfort 90000 Chef de projet CRM (H/F) ↳ Blue Soft - Ile de France - Charenton-le-pont (94220) Voir plus d'offres