Une nouvelle offre d'emploi d'IBM requiert que le postulant dispose d'une expérience de 12 ans sur Kubernetes Alors que le système open source d'orchestration de conteneurs est sorti il y a 6 ans 14PARTAGES 5 0 La rubrique Emploi du site developpez.com avec ses plus de 20 000 offres est un indicateur de ce que la filière informatique offre des possibilités aux postulants. Elle semble toutefois caractérisée par des annonces de recruteurs à la recherche du mouton à cinq pattes – le travailleur de la filière qui a une grosse expérience pour chaque compétence métier, ce, sur un large panel. Résultat : bon nombre d’offres formulent des exigences parfois irréalisables. Chez IBM par exemple, un nouveau poste pour développeur informatique requiert que le postulant dispose d’une expérience de 12 ans sur Kubernetes.



C’est une exigence étrange quand on sait que le système d’orchestration de conteneurs n’a que 6 ans. En effet, le premier commit GitHub du projet open source date du 7 juin 2014. Le gel de fonctionnalités de la version 1.0 a pour sa part été annoncé le 22 mai 2015. En fait, l’offre d’emploi semble ne pas faire sens dans son entièreté. Les exigences en gestion d’infrastructures cloud ne collent pas au rôle en lien avec le développement sur l’axe de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine. Tout est formulé comme si l’on demandait 12 ans d’expérience en administration de bases de données à un développeur web frontend. Si la difficulté de trouver des tiers susceptibles de satisfaire à ces exigences est plus qu’évidente, il faut néanmoins rappeler que Kubernetes a fait l’objet d’utilisation en interne chez Google avant de passer open source, ce qui positionne les employés de la firme de Mountain View en pôle position pour ledit poste.



FastAPI est un framework web open source pour la mise sur pied rapide d’API à utiliser en production. Son créateur a procédé à sa publication au cours de l’année 2018. Dans une publication parue sur son compte Twitter, il rapporte une anecdote en lien avec une offre d’emploi qui liste l’outil de sa création parmi ses exigences. « J'ai vu une offre d'emploi l'autre jour. Elle requérait d'avoir plus de 4 ans d'expérience sur FastAPI. Je n'ai pas pu postuler, car je n'ai qu'une année et demie d'expérience depuis que j'ai créé cet outil. Il est peut-être temps de réévaluer les "années d'expérience" comme "niveau de compétence" », indique-t-il.





« L'année dernière, j'ai été rejeté lors d'un entretien d'embauche au motif de ce que "je ne comprends pas" les concepts d'une certaine bibliothèque iOS. Ce que le chargé de l'entretien d'embauche ne savait pas est que j'en suis l'auteur. En fait, je me suis beaucoup amusé pendant cet échange », rapporte un autre.





Faut-il pour autant se laisser intimider par de longues listes d’exigences qui, dans certains cas, ne font pas sens ? La bonne nouvelle est qu’il n’est pas nécessaire d’y satisfaire dans la totalité. D’après



les chances d'obtenir une entrevue commencent à augmenter dès que le postulant remplit environ 40% des exigences du poste ; le postulant n’a pas plus de chances ;

le postulant n’a pas plus de chances d'obtenir un entretien si son profil correspond à 90% des exigences du poste, que si son profil correspond seulement à 50% ;

pour les femmes, ces chiffres sont inférieurs d’environ 10%, c’est-à-dire que les chances d’entrevue des femmes augmentent dès qu’elles répondent à 30% des exigences du poste.



Et vous ?



Simple erreur ou exigence formulée en connaissance de cause ?

Est-il possible qu’un postulant de la filière programmation informatique dispose de 12 ans d’expérience sur Kubernetes qui n’a que 6 ans ?

Quelles sont les situations similaires auxquelles vous avez fait face dans l’univers de la programmation informatique ? Partagez vos anecdotes

Ce type de situation est-il courant dans la filière programmation informatique ? Si oui, quelle est la cause en général ?



3 fois avec UrbanLinker (il y a 4-5 ans) :

- Un recruteur m'a assuré que Symfony n'était pas écrit en PHP. C'est pourquoi il cherchait un dev Symfony et non PHP.

- J'ai vu, sur Linkedin, passé une offre "développeur PHP 6 / 7"

- Le même recruteur m'envois une offre en 2017 : 4 ans d'expérience sur la version 7 de PHP requis.



Ils se sont améliorés depuis. 1 0 J'ai connu ça3 fois avec UrbanLinker (il y a 4-5 ans) :- Un recruteur m'a assuré que Symfony n'était pas écrit en PHP. C'est pourquoi il cherchait un dev Symfony et non PHP.- J'ai vu, sur Linkedin, passé une offre "développeur PHP 6 / 7"- Le même recruteur m'envois une offre en 2017 : 4 ans d'expérience sur la version 7 de PHP requis.Ils se sont améliorés depuis.

