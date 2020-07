Fujitsu annonce la mise sur pied d'un plan permanent de travail à domicile, Ce qui réduira de moitié ses bureaux dans tout le Japon 18PARTAGES 3 0 Depuis le début de cette pandémie de coronavirus, on a vu plusieurs entreprises américaines encourager leurs employés à travailler depuis leurs domiciles. Cette nouvelle façon de travailler est donc ainsi en train de se répandre partout dans le monde et lundi dernier, c’était au tour de la firme technologique japonaise Fujitsu. La société a annoncé qu’elle allait réduire de moitié ses bureaux dans le pays et qu’elle adoptera un système de travail plus flexible qui permettra à ses employés de travailler depuis leurs domiciles.



Ce nouveau système de travail s’inscrit dans le cadre du programme nommé Work Life Shift. L’entreprise soutient que ce programme permettra aux employés de parvenir à un style de travail qui leur permettra d'utiliser de manière flexible leur temps en fonction du contenu de leur travail, de leurs rôles commerciaux et de leur style de vie. Selon des rapports, les 80000 employés de la société au Japon auront des horaires flexibles et auront également le choix de travailler à domicile, dans une grande plaque tournante de l'entreprise ou dans un bureau satellite.





Bien qu’elle ait décidé de réduire de moitié ses bureaux au Japon, l’entreprise japonaise a également affirmé qu’elle envisage d'acquérir des bureaux satellites dans diverses poches de la ville communes à la résidence de plusieurs employés. Toutes ces annonces font suite à une décision similaire prise en mai par la plate-forme de médias sociaux Twitter. Rappelons qu’en mai, Twitter a déclaré à son personnel qu'il pouvait travailler à domicile pour toujours s'il le souhaitait.



Tout ceci montre bien à quel point cette pandémie a impacté la façon dont beaucoup d'entre nous avaient l’habitude de travailler. C’est même d’ailleurs ce que pense Sree Sreenivasan, professeur invité en innovation numérique à la Stony Brook University School of Journalism, a déclaré : « C'est encore un autre signe que tout ce que nous savons sur les bureaux et l'avenir du travail est bouleversé. Des milliers d'employeurs et des millions d'employés apprennent les avantages et les inconvénients de la nouvelle norme. S'ils peuvent combiner le meilleur des avantages (plus de productivité, moins de dépenses, etc.), tout en minimisant les inconvénients (manque de liaison en personne, ne jamais être hors de l'horloge, etc.), des millions de personnes seront reconnaissantes, tout en frustrant des milliers de personnes qui préféraient l'ancien mode de vie ».



Certains internautes estiment pour plusieurs raisons que s’il y a un pays où le coronavirus peut avoir un énorme effet positif sur l'économie, c'est le Japon. L’une de ces raisons par exemple est le fait que les entreprises japonaises travaillent beaucoup avec du papier, ce qui fait qu’un employé, pour obtenir un document, doit faire plusieurs navettes dans le bureau d’un collègue. Le travail à distance imposé en raison du coronavirus forcera donc l’utilisation des moyens de communication numérique dans ce pays où la connexion internet est pourtant rapide partout.



