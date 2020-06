Le guide du télétravail en temps de Coronavirus Par IONOS : Comment travailler de chez soi, qu'est-ce exactement que le télétravail, existe-il un droit au télétravail, ... 0PARTAGES 4 0 Comment travailler de chez soi ? Qu’est-ce exactement que le télétravail ? Existe-t-il un droit au télétravail ? Comment allier télétravail et technologie ? Ces questions et bien d'autres sur le travail à domicile sont résumées dans ce guide de démarrage IONOS



Le télétravail bénéficie depuis 2017 d’une définition claire et encadrée par la loi dans l’article 1222-9 du Code du travail. Il s’agit de « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».



En France, le télétravail est désormais dans la pratique l’équivalent du terme anglais « home office ». Il est utilisé aussi bien par des indépendants que par des salariés. Le télétravail peut être régulier ou bien occasionnel.



Téléchargez le guide complet en PDF





Source : IONOS by 1&1



Le guide en question est intéressant mais il comporte une grossière erreur page 7, il y a bel et bien un droit au télétravail. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le gouvernement. Et ceci, en dehors de toute épidémie :



https://travail-emploi.gouv.fr/droit...-mode-d-emploi

...

Salariés : quels sont vos nouveaux droits ?

La loi sur le renforcement du dialogue social crée un droit au télétravail pour les salariés. L’exercice de ce droit suppose que le travail du salarié puisse être exercé à distance grâce aux technologies de l’information et de la communication.



Tout salarié qui souhaite télétravailler informe l’employeur de son intention, par tout moyen (oral, courrier, courriel…). L’employeur donne son accord, également par tout moyen (accord oral, courriel…). En cas de refus, l’employeur doit motiver sa décision.



Lorsqu’il existe une charte ou un accord, le télétravail est mis en place dans les conditions prévus par ces documents.

