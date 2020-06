Envie de quitter Paris pour partir travailler dans l'IT en région ? LAOU, une plateforme de recrutement, organise un webinaire le 18 juin prochain Pour parler de salaires, de carrière et de mobilité 10PARTAGES 3 0 LAOU est une plateforme de recrutement spécialisée dans l’IT en région, élue meilleure start-up RH de l’année à la RMS Conf 2018, un événement professionnel consacré au recrutement. La crise sanitaire du Covid-19 a peut-être suscité en vous l'envie de quitter votre vie parisienne pour vous envolez vers de nouvelles aventures, ou que vous l'aviez déjà en projet. LAOU vous propose un tour d’horizon des bonnes raisons de quitter Paris et de surmonter les obstacles qui vous en empêchent.



D’après une étude menée par Orange, 17 % des habitants ont quitté la capitale entre le 13 et le 20 mars. Cela confirme donc la tendance que de plus en plus de personnes considèrent que Paris ne leur convient plus. La période de confinement a été pour beaucoup l’occasion de prendre du recul et de faire le point. L’équipe LAOU a donc lancé sa propre étude auprès des personnes inscrites sur sa plateforme. Parmi tous les Franciliens interrogés, 55 % affirment vouloir quitter Paris plus rapidement en raison du confinement. Il n’est donc pas étonnant de constater aujourd’hui que le nombre de Parisiens qui souhaitent s’installer en province a fait un bond.





Un cadre de vie moins stressant et une plus grande proximité avec la nature : voilà les deux principales raisons évoquées par les habitants de la capitale lorsqu’on leur demande pourquoi ils veulent maintenant déménager en région. Pour LAOU, avec l’énorme hausse du nombre d’employés en télétravail depuis bientôt 2 mois et demi, cela augmente encore plus vos chances de concrétiser votre envie de quitter Paris. Surtout quand on sait que l’IT est l’un des secteurs où le télétravail est le plus facile et le plus répandu.



Selon une étude menée par Adecco Analytics, 80 % d’offres d’emplois sont disponibles dans l’ensemble des régions françaises (hors Ile-de-France et DOM-TOM). En quittant Paris, vos revenus baissent en moyenne de 5 à 15 %. LAOU fait remarquer que « certes, votre salaire va peut-être baisser. Mais le coût de la vie en région baisse encore plus ! Donc au final, vous êtes gagnant à la fois en termes d’argent et de qualité de vie ». Pour calculer exactement cette différence, LAOU a conçu





En fonctions de vos besoins et vos attentes, toute l’équipe de LAOU se mobilise pour vous faire découvrir des villes qui correspondent à vos envies, vous trouver un job dans les meilleures entreprises tech en région, aider votre conjoint(e) dans sa propre recherche d’emploi, vous trouver le logement de vos rêves, vous aider à déménager en toute simplicité. La plateforme organise un webinaire animé par Aurore, co-fondatrice de LAOU et Marc, growth hacker et ancien développeur, le 18 juin prochain pour parler de tout ce que vous avez à gagner en termes de salaires, de carrière et de mobilité quand vous quittez Paris.



Comparateur de coût de la vie entre Paris et la province



S'inscrire au webinaire du 18 juin prochain



Source : LAOU est une plateforme de recrutement spécialisée dans l’IT en région, élue meilleure start-up RH de l’année à la RMS Conf 2018, un événement professionnel consacré au recrutement. La crise sanitaire du Covid-19 a peut-être suscité en vous l'envie de quitter votre vie parisienne pour vous envolez vers de nouvelles aventures, ou que vous l'aviez déjà en projet. LAOU vous propose un tour d’horizon des bonnes raisons de quitter Paris et de surmonter les obstacles qui vous en empêchent.D’après une étude menée par Orange, 17 % des habitants ont quitté la capitale entre le 13 et le 20 mars. Cela confirme donc la tendance que de plus en plus de personnes considèrent que Paris ne leur convient plus. La période de confinement a été pour beaucoup l’occasion de prendre du recul et de faire le point. L’équipe LAOU a donc lancé sa propre étude auprès des personnes inscrites sur sa plateforme. Parmi tous les Franciliens interrogés, 55 % affirment vouloir quitter Paris plus rapidement en raison du confinement. Il n’est donc pas étonnant de constater aujourd’hui que le nombre de Parisiens qui souhaitent s’installer en province a fait un bond.Un cadre de vie moins stressant et une plus grande proximité avec la nature : voilà les deux principales raisons évoquées par les habitants de la capitale lorsqu’on leur demande pourquoi ils veulent maintenant déménager en région. Pour LAOU, avec l’énorme hausse du nombre d’employés en télétravail depuis bientôt 2 mois et demi, cela augmente encore plus vos chances de concrétiser votre envie de quitter Paris. Surtout quand on sait que l’IT est l’un des secteurs où le télétravail est le plus facile et le plus répandu.Selon une étude menée par Adecco Analytics, 80 % d’offres d’emplois sont disponibles dans l’ensemble des régions françaises (hors Ile-de-France et DOM-TOM). En quittant Paris, vos revenus baissent en moyenne de 5 à 15 %. LAOU fait remarquer que « certes, votre salaire va peut-être baisser. Mais le coût de la vie en région baisse encore plus ! Donc au final, vous êtes gagnant à la fois en termes d’argent et de qualité de vie ». Pour calculer exactement cette différence, LAOU a conçu un comparateur de coût de la vie entre Paris et la province . En quelques clics, vous saurez exactement combien vous gagnerez en plus par mois selon la ville choisie. L'outil se base sur vos revenus et les prix de l’immobilier.En fonctions de vos besoins et vos attentes, toute l’équipe de LAOU se mobilise pour vous faire découvrir des villes qui correspondent à vos envies, vous trouver un job dans les meilleures entreprises tech en région, aider votre conjoint(e) dans sa propre recherche d’emploi, vous trouver le logement de vos rêves, vous aider à déménager en toute simplicité. La plateforme organise un webinaire animé par Aurore, co-fondatrice de LAOU et Marc, growth hacker et ancien développeur, le 18 juin prochain pour parler de tout ce que vous avez à gagner en termes de salaires, de carrière et de mobilité quand vous quittez Paris.Source : LAOU