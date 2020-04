Rhapsodies Conseil prévoit de recruter 40 nouveaux collaborateurs d'ici la fin 2020 Qui vont contribuer à accompagner ses clients dans leur transformation stratégique 0PARTAGES 3 0 Cabinet indépendant de conseil en management, Rhapsodies Conseil, accompagne au quotidien ses clients dans leur transformation stratégique. Pour accompagner sa croissance et renforcer ses trois domaines d'expertise (Architecture & Transformation, Expertise Paiements & Risques, et Sourcing & Performance économique), Rhapsodies Conseil s'engage dans un plan de recrutement ambitieux et prévoit d'accueillir 40 nouveaux talents d'ici fin 2020.



Rhapsodies Conseil au cœur d'une transformation agile



Dans le secteur du conseil et particulièrement sur les métiers de Rhapsodies Conseil, la chasse aux talents est ardue. Le marché est tendu, complexe et dénicher des candidats peut s'avérer être un véritable défi. Pour Rhapsodies Conseil, l'activité est dynamique et soutenue, le cabinet enregistrant une croissance de 10%, et son expertise ainsi que sa valeur ajoutée reconnues par ses clients.



Depuis Janvier 2019, Rhapsodies Conseil s'est lancée dans une profonde transformation organisationnelle avec pour objectif l'agilisation de l'entreprise.



« La transformation agile du cabinet est palpable à tous les niveaux et déjà profondément ancrée dans l'entreprise. Notre projet vise à mettre en place un environnement propice à l'autonomie et à la responsabilisation, dans lequel chacun de nos collaborateurs peut grandir, acquérir de nouvelles compétences pour in fine être acteur de son développement et de celui du cabinet. Ce programme de transformation ambitieux a été accueilli très positivement par l'ensemble des consultants et les bénéfices sont d'ores et déjà perceptibles. » précise Olivier Barthelemy, fondateur et président de Rhapsodies Conseil.



Une politique de recrutement et de management centrée sur l'humain



Rhapsodies Conseil se définit comme un cabinet de conseil en management, humain et citoyen. Rhapsodies Conseil a fait le choix de mettre l'humain au centre de ses préoccupations et de faire de la qualité de vie au travail (QVT) une priorité. Le cabinet s'inscrit ainsi dans une démarche constante d'amélioration du contexte et des conditions de travail. Il prend régulièrement la température de l'expérience collaborateur via OfficeVibe, un outil qui permet de recueillir les feedbacks des consultants de façon anonyme, ce qui leur confère une totale liberté de parole, sans aucune censure.



Par ailleurs, le cabinet mène des actions quotidiennes pour que les collaborateurs disposent d'un écosystème performant et bienveillant. Rhapsodies Conseil a notamment fait appel à un coach externe afin de renforcer les compétences des managers et des membres du comité de direction leur permettant d'acquérir de nouvelles capacités d'écoute ou encore des outils très pragmatiques pour créer du lien, de la confiance et de l'intelligence collective.



Axe vital de la transformation du cabinet, cette intelligence collective se manifeste notamment par l'organisation d'ateliers destinés à tous, du collaborateur débutant aux directeurs, dont l'objectif est de comprendre leurs attentes et de faire évoluer les pratiques du cabinet. Grâce à une perpétuelle remise en question, Rhapsodies Conseil est en mesure de proposer à ses consultants un environnement de travail optimal.





« Rhapsodies Conseil connaît une belle dynamique de croissance et aligne ses ambitions avec ses objectifs de recrutement. Notre approche est basée sur une promesse claire, celle de “se choisir mutuellement" et de miser sur le qualitatif plus que sur le quantitatif. De même, nous n'effectuons pas non plus de recrutements sur mission. Aujourd'hui, nos meilleurs ambassadeurs pour attirer de nouveaux talents sont nos consultants. Leur bien-être au sein de leur environnement de travail est primordial et c'est pour cela que mettons en place des actions quotidiennes pour les fidéliser. », commente Graziella Pibiri, directrice des ressources humaines de Rhapsodies Conseil.



Les profils recherchés



Au sein de ses trois domaines d'activités (Architecture & Transformation, Expertise Paiements & Risques, ou Sourcing & Performance Économique), Rhapsodies Conseil recherche des profils de consultants et managers spécialisés notamment en architecture SI ou innovantes (IdO, Cloud,…), en paiements, en Transformation de la DSI : gouvernance et transformation du Run, en performance économique IT (contrôle de gestion, analyse des coûts, …) ainsi qu'en Internal Digital Expérience. Afin d'accompagner et d'opérer des programmes de transformation stratégiques aussi bien orientés sur les processus que sur les systèmes d'information, les futures recrues devront cumuler une expérience professionnelle de deux à trois ans, au moins.



En savoir plus sur ces offres Cabinet indépendant de conseil en management, Rhapsodies Conseil, accompagne au quotidien ses clients dans leur transformation stratégique. Pour accompagner sa croissance et renforcer ses trois domaines d'expertise (Architecture & Transformation, Expertise Paiements & Risques, et Sourcing & Performance économique), Rhapsodies Conseil s'engage dans un plan de recrutement ambitieux et prévoit d'accueillir 40 nouveaux talents d'ici fin 2020.Dans le secteur du conseil et particulièrement sur les métiers de Rhapsodies Conseil, la chasse aux talents est ardue. Le marché est tendu, complexe et dénicher des candidats peut s'avérer être un véritable défi. Pour Rhapsodies Conseil, l'activité est dynamique et soutenue, le cabinet enregistrant une croissance de 10%, et son expertise ainsi que sa valeur ajoutée reconnues par ses clients.Depuis Janvier 2019, Rhapsodies Conseil s'est lancée dans une profonde transformation organisationnelle avec pour objectif l'agilisation de l'entreprise.« La transformation agile du cabinet est palpable à tous les niveaux et déjà profondément ancrée dans l'entreprise. Notre projet vise à mettre en place un environnement propice à l'autonomie et à la responsabilisation, dans lequel chacun de nos collaborateurs peut grandir, acquérir de nouvelles compétences pour in fine être acteur de son développement et de celui du cabinet. Ce programme de transformation ambitieux a été accueilli très positivement par l'ensemble des consultants et les bénéfices sont d'ores et déjà perceptibles. » précise Olivier Barthelemy, fondateur et président de Rhapsodies Conseil.Rhapsodies Conseil se définit comme un cabinet de conseil en management, humain et citoyen. Rhapsodies Conseil a fait le choix de mettre l'humain au centre de ses préoccupations et de faire de la qualité de vie au travail (QVT) une priorité. Le cabinet s'inscrit ainsi dans une démarche constante d'amélioration du contexte et des conditions de travail. Il prend régulièrement la température de l'expérience collaborateur via OfficeVibe, un outil qui permet de recueillir les feedbacks des consultants de façon anonyme, ce qui leur confère une totale liberté de parole, sans aucune censure.Par ailleurs, le cabinet mène des actions quotidiennes pour que les collaborateurs disposent d'un écosystème performant et bienveillant. Rhapsodies Conseil a notamment fait appel à un coach externe afin de renforcer les compétences des managers et des membres du comité de direction leur permettant d'acquérir de nouvelles capacités d'écoute ou encore des outils très pragmatiques pour créer du lien, de la confiance et de l'intelligence collective.Axe vital de la transformation du cabinet, cette intelligence collective se manifeste notamment par l'organisation d'ateliers destinés à tous, du collaborateur débutant aux directeurs, dont l'objectif est de comprendre leurs attentes et de faire évoluer les pratiques du cabinet. Grâce à une perpétuelle remise en question, Rhapsodies Conseil est en mesure de proposer à ses consultants un environnement de travail optimal.« Rhapsodies Conseil connaît une belle dynamique de croissance et aligne ses ambitions avec ses objectifs de recrutement. Notre approche est basée sur une promesse claire, celle de “se choisir mutuellement" et de miser sur le qualitatif plus que sur le quantitatif. De même, nous n'effectuons pas non plus de recrutements sur mission. Aujourd'hui, nos meilleurs ambassadeurs pour attirer de nouveaux talents sont nos consultants. Leur bien-être au sein de leur environnement de travail est primordial et c'est pour cela que mettons en place des actions quotidiennes pour les fidéliser. », commente Graziella Pibiri, directrice des ressources humaines de Rhapsodies Conseil.Au sein de ses trois domaines d'activités (Architecture & Transformation, Expertise Paiements & Risques, ou Sourcing & Performance Économique), Rhapsodies Conseil recherche des profils de consultants et managers spécialisés notamment en architecture SI ou innovantes (IdO, Cloud,…), en paiements, en Transformation de la DSI : gouvernance et transformation du Run, en performance économique IT (contrôle de gestion, analyse des coûts, …) ainsi qu'en Internal Digital Expérience. Afin d'accompagner et d'opérer des programmes de transformation stratégiques aussi bien orientés sur les processus que sur les systèmes d'information, les futures recrues devront cumuler une expérience professionnelle de deux à trois ans, au moins. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Consultant SDF / Safety aéro - H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Community Lead ↳ La French Tech Toulouse - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Technicien de support réseau (H/F) ↳ Recruitment Genius Limited - Ile de France - Paris (75009) Voir plus d'offres