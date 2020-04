Pendant la pandémie du covid-19, les robots prendront-ils en charge plus d'emplois humains ? Oui, selon un rapport 0PARTAGES 4 0 C’est une question que se posent déjà beaucoup d’analystes : à quoi ressemblera le paysage de l’emploi après la crise sanitaire déclenchée par le Covid-19 ? En très peu de temps, la pandémie a rendu le télétravail plus populaire que jamais, obligeant les entreprises à trouver des moyens pour adopter ce mode de travail. À présent,



À l’allure où vont les choses, l’automatisation pourrait bien être plus justifiée aujourd’hui que jamais. D’après un nouveau rapport publié par le journaliste Michael Corkery et l’auteur David Gelles, la pandémie accélère l’automatisation. Selon le rapport, depuis que l’épidémie s’est déclenchée aux États-Unis il y a un peu plus d’un mois, plusieurs entreprises spécialisées dans le recyclage ont commencé à faire des commandes de robots destinés à la tâche. Le Covid-19, avec la règle de distanciation sociale, a joué un grand rôle dans cet engouement.



En effet, l’automatisation avançait à petits pas, mais maintenant, de plus en plus d’entreprises parmi celles qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail cherchent des solutions pour survivre. L'automatisation remplaçait progressivement le travail humain dans certains emplois comme les centres d'appel, les entrepôts, les épiceries... À présent, la survie vient s’ajouter aux objectifs d’accroissement du profit et de réduction des coûts de main-d'œuvre. Cela créera de nouvelles mutations dans les entreprises qui sont susceptibles de rester après la pandémie.





Dans leur rapport, les auteurs ont annoncé qu’AMP Robotics, une société qui conçoit des robots dotés d’une intelligence artificielle destinés à améliorer le recyclage, a constaté une augmentation “significative” de ses commandes de robots qui utilisent l'intelligence artificielle pour trier les matériaux recyclés et éliminer les déchets. « Certaines installations qui cherchaient à obtenir un ou deux robots se disent maintenant qu'il nous en faut beaucoup plus », a déclaré le directeur général de la société du Colorado, Matanya Horowitz. « Tout va très vite », selon l'entreprise.



Les mesures de distanciation sociale accélèrent l'automatisation des entreprises



Selon certains experts du travail et de la robotique, les mesures de distanciation sociale, qui continueront probablement sous une forme ou une autre après la fin de la crise, pourraient inciter davantage d'industries à accélérer automatisation. Cela contribue à accentuer les inquiétudes de longue date concernant les pertes d'emplois ou le fait laisser des machines contrôler des aspects vitaux de la vie quotidienne. Cependant, selon le rapport, il est fort probable que ces inquiétudes se dissipent petit à petit dans les prochaines années.



Selon Michael Corkery et David Gelles, ces inquiétudes pourraient se dissiper à mesure que la société verra les avantages d'une restructuration des lieux de travail de manière à réduire au minimum les contacts humains étroits. « Avant le déclenchement de la pandémie, les gens auraient pu penser que nous automatisons trop », a déclaré Richard Pak, professeur à l'université de Clemson, qui étudie les facteurs psychologiques liés à l'automatisation. « Cet événement va pousser les gens à réfléchir à ce qui devrait être automatisé en plus », a-t-il ajouté.



Les auteurs du rapport ont observé que l’industrie du recyclage n’est pas le seul concerné. L'industrie alimentaire s'appuie également davantage sur l'automatisation pour libérer les employés afin qu'ils puissent faire face à l'écrasement de la demande pendant la crise. Brain Corp, une société qui fabrique des logiciels utilisés dans les nettoyeurs de sols automatisés, a déclaré que les détaillants utilisaient ces nettoyeurs 13 % de plus qu'il y a deux mois à peine. L’entreprise présente cela comme une révolution qui, selon elle, ne risque pas de s’arrêter de sitôt.



Les robots augmentent plutôt la charge de travail des humains, ils ne les remplacent pas, selon certains



« Les robots autonomes d'entretien des sols effectuent environ 8 000 heures de travail quotidien qui autrement auraient été effectuées par un travailleur essentiel », a déclaré Brain Corp. De même, les auteurs du rapport ont observé que dans le supermarché Giant Eagle par exemple, les robots ont remplacé les employés qui passaient auparavant du temps à faire l'inventaire. Ces derniers s’emploient désormais à la désinfection et l'assainissement des surfaces et le traitement des livraisons. Les détaillants estiment que les robots augmentent le travail des humains.



Ils réfutent ainsi l’affirmation selon laquelle les robots remplacent le travail. Par ailleurs, des stands de ferme aux boucheries, les commerçants incitent les clients à utiliser autant que possible des services de paiement mobile comme PayPal ou Venmo. Selon les auteurs du rapport, « si les magasins entièrement automatisés, tels qu'Amazon Go, pouvaient sembler être une curiosité technologique il y a quelques mois, ils sont susceptibles de devenir une option plus viable pour les détaillants ». Les entreprises qui ont du mal à obtenir de l'argent ont une pression plus grande.



D’après Mark Muro, chercheur à la Brookings Institution qui étudie les marchés du travail, avec les entreprises qui ont du mal à obtenir de l'argent, la pression pour remplacer les humains par des machines devient encore plus intense. YouTube a déclaré dans un billet de blog qu'avec moins de personnes dans ses bureaux à travers le monde, les machines font plus de modération de contenu. « Nous allons provisoirement nous appuyer davantage sur la technologie pour aider à effectuer une partie du travail normalement effectué par les examinateurs », a déclaré l’entreprise. YouTube n’est pas le seul dans ce cas.



« Cela veut dire que les systèmes automatisés vont être en mesure de supprimer certains contenus sans examen humain », a-t-il expliqué. À côté, le recyclage pourrait être modifié de façon permanente par la pandémie. Les autorités sanitaires fédérales ont assuré que les risques d’être infecté à partir des ordures ménagères sont faibles. Toutefois, les travailleurs des installations de recyclage travaillent souvent côte à côte pour trier les matériaux, ce qui rend difficile la distanciation sociale. Cette mesure est inutile lorsqu’on utilise des robots, un robot ne peut pas attraper une maladie.



Source : Baltimore Sun



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?

Les robots prendront-ils en charge plus d'emplois humains pendant la pandémie ?

Selon vous, à quoi ressemblera le paysage de l’emploi après la crise sanitaire du Covid-19 ?



