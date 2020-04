France : le secteur du numérique n'envisage pas de reprise avant la fin de l'année 2020, Toutefois, les entreprises se donnent les moyens de la continuité 0PARTAGES 3 0 Le Coronavirus est aujourd’hui au centre de toutes les inquiétudes et spéculations tant l’épidémie a tragiquement étendu sa toile à travers le Globe. Comme tous les secteurs de l’économie, le secteur du numérique français se projette dans l’avenir afin d’assurer sa survie pendant et après la période du Covid-19. Lancé le 30 mars dernier, le baromètre Covid-19 pour mesurer l’impact sur le secteur du numérique du Syntec Numérique, organisation professionnelle française de l'industrie du numérique, a livré ses résultats jeudi dernier.



Syntec Numérique a demandé aux entreprises du secteur (startups, TPE, PME, ETI et grands groupes) de répondre à l’enquête au sujet de l’impact de la crise sanitaire sur leurs performances économiques et organisationnelles. Selon l’organisation, le secteur du numérique est fortement impacté par la crise. Les acteurs du secteur envisagent pour la plupart une reprise de leurs activités « à partir du dernier trimestre 2020 », voire « jusqu'au deuxième trimestre 2021» selon le baromètre du Syntec Numérique.





Parmi les 166 répondants à l’enquête, une large majorité de répondants (74,1 %) anticipent déjà une baisse de leur chiffre d'affaires prévisionnel sur le deuxième trimestre 2020, en moyenne de -22,9%. « Cet impact très concret est renforcé par un allongement perçu des délais de paiement qui risque de renforcer les difficultés de trésorerie des plus petits acteurs », a noté Syntec Numérique. En dépit des mesures d'aides annoncées par le gouvernement, 46 % des dirigeants interrogés expriment leur inquiétude vis-à-vis de la pérennité de leur entreprise dans l'hypothèse où « la reprise de l'économie ne se fait pas à un rythme normal dans 3 mois ».



Toutefois, malgré les difficultés, l'organisation professionnelle souligne que les entreprises du secteur d numérique s'organisent pour « assurer la continuité de service de tout l'écosystème » face à la crise sanitaire, qui pèse à la fois sur leurs performances économiques et organisationnelles. Alors que les entreprises à travers le monde entier adoptent le travail à domicile pour protéger leur personnel, le secteur français du numérique ne reste pas en marge. Selon le baromètre de l’organisation, la quasi-totalité des organisations (98 %) a recours au télétravail, soit « près de 80% de leurs salariés qui maintiennent leur activité à distance ».



« Cette continuité de service est renforcée par le recours au dispositif gouvernemental d’activité partielle qui amortit l’impact de la baisse de revenus : 2 entreprises sur 3 y ont recours, soit un total d’environ 68 000 salariés en activité partiel pour le secteur, sur les 5,8 millions concernés par ces mesures tous secteurs confondus », lit-on dans les résultats de l’enquête.



« C’est une bonne nouvelle pour notre secteur et pour toute l’économie de constater que nos entreprises se mobilisent et s’organisent malgré les difficultés rencontrées. Aux côtés de nos adhérents, nous sommes en contact permanent avec le gouvernement et les administrations pour contribuer à trouver de bonnes solutions et travailler sur la sortie de crise. La continuité de l’activité pour les entreprises du numérique signifie que nous continuerons d’être un accélérateur de croissance pour le reste de l’économie, comme c’est le cas depuis plusieurs années », affirme Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique.



L’organisation encourage à la formation des salariés



Les entreprises sont déjà organisées pour assurer la continuité de service de tout l’écosystème, selon le l’organisation professionnelle, qui est également en train de travailler sur le plan de relance, en collaboration avec d’autres organisations professionnelles. Alors qu’un chef d’entreprise sur 2 pense que la reprise aura lieu sur plusieurs mois, entre septembre et décembre 2020, ce plan devra proposer des mesures à court terme afin de soutenir la reprise.



« Nous aurons besoin de toutes les forces vives pour relancer efficacement notre économie. Syntec Numérique salue



Syntec Numérique fait également la promotion de la coopération dans tout le secteur du numérique à travers « le site Web "Covid Syntec Numérique", un annuaire en ligne qui recense les solutions que les entreprises de toutes tailles mettent au service du grand public, des entreprises ou des établissements et professionnels de santé, qui recense déjà plus de 400 initiatives ». Le site Web édité par l’organisation elle-même s’appuie sur le sourcing automatique de solution Motherbase.ai. Cette situation pourrait être la même dans les autres pays frappés par cette crise sanitaire.



Sources : Covid Syntec Numérique



Et vous ?



Les résultats d’enquête de Syntec Numérique reflète-t-elle la réalité dans le secteur du numérique en France actuellement, selon vous ?

Que pensez-vous de l’impact de la crise du Covid-19 sur le secteur du numérique en France ?

Que pensez-vous de la coopération dans le secteur à travers le site Covid Syntec Numérique ?

Etes-vous dans le secteur du numérique ? Racontez votre expérience actuelle ?



