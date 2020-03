Apple recherche des ingénieurs logiciels afin de convertir une base de code établie en C vers Rust 0PARTAGES 3 0 Apple recherche en ce moment des ingénieurs logiciel expérimentés et passionnés aussi bien par les réseaux informatiques et la sécurité que par le développement de logiciels performants au niveau des systèmes. Ces derniers auront de toute évidence la lourde tâche de convertir du code écrit en C en Rust, l’entreprise ayant précisé dans la publication relative à cette offre d’emploi qu’« après une première incursion très réussie dans Rust », elle est désormais « en train de migrer une base de code établie en C vers Rust, et de créer de nouvelles fonctionnalités principalement dans Rust ». Pourquoi Rust, pourquoi pas Swift ?





Le candidat qui occupera ce poste fera partie d’une petite équipe hautement qualifiée en charge des services d’infrastructure réseau dans les installations d’Apple à Camrose dans l’Alberta, au Canada. La société de Tim Cook souligne à ce sujet : « L’équipe Apple Cloud Traffic fournit une couche de réseau sécurisée pour soutenir les applications destinées aux consommateurs. Basé sur une implémentation personnalisée d’IPsec, il doit gérer le chiffrement de chaque paquet passant entre les serveurs au sein et à travers de vastes centres de données, avec des frais généraux minimes. Les protocoles RPC sécurisés sur mesure gèrent la saisie, l’authentification et l’autorisation de tous les flux de trafic ».



En se référant aux qualifications clés mentionnées par la firme de Cupertino, le candidat idéal devrait avoir :



une expérience professionnelle avec les langages Rust et/ou C ;

une expérience professionnelle en matière de réseautage de bas niveau ;

une expertise avérée avec les systèmes d’exploitation de type Unix ;

des compétences claires en matière de communication.

Dans le descriptif de poste, l’entreprise a écrit : « Nous développons et déployons des logiciels qui constituent la base de certains des services les plus importants d’Apple, notamment iCloud, Maps, iTunes, et bien d’autres. Nos logiciels garantissent que les services d’Apple sont fiables, évolutifs, rapides et sûrs. Dans ce rôle, vous aurez une occasion unique de participer à la fourniture de certains des plus grands services de Cloud computing au monde ».



Source : Apple



Et vous ?



Que pensez-vous du choix du langage cible, Rust en l’occurrence, pour lequel Apple a opté ?

