Sondage : quels sont les meilleurs conseils pour survivre en tant que consultant ou développeur indépendant ? 0PARTAGES 3 0 Quels sont les meilleurs conseils pour survivre en tant que consultant ou développeur indépendant ? Aujourd’hui, de plus en plus de développeurs font le choix de devenir travailleur indépendant ou freelance ou encore consultant. Néanmoins, il s’avère que ce type de statut n’est pas sans inconvénient et demande parfois de fournir plus d’effort qu’un employé de bureau pour être certain de s’en sortir. Êtes-vous un développeur indépendant ou un consultant ? Si c’est le cas, quelles sont les meilleures astuces que vous utilisez pour atteindre vos objectifs ? Burkhard Stubert, consultant solo depuis 6 ans, nous livre quelques conseils issus de son expérience personnelle.



Selon un





Dans un billet de blogue sur son site Web personnel, Burkhard Stubert qui travaille en solo depuis quelques années maintenant nous présente 3 choses importantes qu’il a découvertes et comprises le long de ses années de travail en tant que consultant. La plupart des travailleurs indépendants ou des consultants seraient amenés à facturer leur prestation à l’heure, mais selon Stubert, cela ne devrait pas être le cas. D’après ce qu’il dit, les clients l'acceptent comme un don de Dieu, même s'ils savent qu'ils sont floués. En d’autres termes, ce mode de facturation ne profite pas aux clients.



La facturation horaire va à l'encontre du meilleur intérêt de vos clients



« La facturation horaire va à l'encontre du meilleur intérêt de vos clients. En tant que consultant solo, vous n'avez aucun intérêt à devenir plus productif. Plus vous travaillez de longues heures, plus votre revenu est élevé. Vous ne pouvez pas changer cela si vous facturez à l'heure, mais plutôt si vous facturez des honoraires basés sur la valeur du travail », a déclaré Stubert. Alors, quels sont les frais basés sur la valeur du travail ? Selon un livre de Jonathan Stark qu’il cite, "Hourly Billing is Nuts", Stubert a expliqué que les frais basés sur la valeur sont des « offres fixes sur les stéroïdes ».



La valeur est le montant maximum qu'un acheteur est prêt à payer pour le produit de votre client que vous aidez à construire ou à améliorer. Plus précisément, les clients vous paient un prix P pour vos services. La valeur V est le rendement que les clients obtiennent en investissant P dans votre entreprise. Votre coût C est votre taux horaire multiplié par le nombre d'heures dont vous avez besoin pour produire les résultats requis. Votre profit en tant que consultant est le prix moins le coût (P - C). Le profit de votre client est la valeur moins le prix (V - P).



Faire en sorte que les clients potentiels vous contactent



Ensuite, le deuxième conseil de Stubert est : « faites en sorte que les clients potentiels vous contactent ». Pour cela, il estime qu’il est beaucoup plus simple de facturer les clients pour la valeur que vous offrez si vous avez une marque forte. Une marque forte fera en sorte que les clients potentiels vous appelleront. Vous n'avez plus besoin de chercher des projets, mais les projets vous trouveront. Voici quelques suggestions pour améliorer la reconnaissance de votre marque :



rédigez des articles de blog informatifs sur votre site Web au sujet de vos domaines d'expertise particuliers ;

publier des articles et des livres blancs sur des sites Web et dans des revues imprimées que vos clients potentiels lisent ;

envoyez un bulletin d'information mensuel ou bimensuel aux personnes concernées ;

faites des présentations lors de conférences, de salons professionnels et de rencontres avec vos clients potentiels. Exposez lors de ces événements ;

organisez des webinaires, des cours et des formations en ligne ;

écrivez des livres ;

donner des interviews et apparaître sur des podcasts.

Offrir des services produits



Enfin, en troisième position, il conseille ce qui suit : « offrir des services produits ». Les services produits sont en partie des produits et en partie des services. La partie produit est la même pour tous les clients, alors que la partie service est spécifique à chaque client. Vous maximisez votre profit en minimisant le temps que vous passez sur la partie service. D’après lui, vous pouvez faire évoluer certains de vos services produits vers des produits à part entière. Pour y arriver, Stubert estime qu’il existe plusieurs moyens pour le faire.



Selon ces explications, un moyen facile de mettre en place des services productifs est de conserver les droits d'utilisation du logiciel que vous écrivez ou de superviser l'écriture d'autres personnes. Cela fonctionne mieux pour les logiciels qui ne donnent pas un avantage concurrentiel aux clients et qui ne sont pas spécifiques aux clients. Votre moyen de pression est d'accorder une réduction sur vos honoraires, si vous êtes autorisé à conserver les droits d'utilisation. Les services produits sont une forme de propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle facilite la vente de vos services.



Votre propriété intellectuelle permet à vos clients potentiels de mettre leurs produits plus rapidement sur le marché. Elle prouve aux clients potentiels que vous êtes “l’expert pour leurs projets”. Elle renforce votre marque et incite les clients potentiels à vous appeler. Par ailleurs, il y a d’autres personnes qui ont identifié d’autres inconvénients dans le fait d’être un consultant solo et y ont proposé d’autres approches de solutions. Par exemple, ils estiment que les clients savent rarement ce qu'ils veulent ; les clients changent toujours ce qu'ils veulent ; etc.



De même, ils ajoutent que le contrôle des changements dans le travail de soumission fixe est beaucoup plus important que le degré d'intelligence ou de productivité ; qu’il faut un effort extraordinaire pour trouver des clients ; qu’on obtient des clients en cherchant, en faisant du réseautage, en ayant d'autres bons clients et en maîtrisant des technologies utiles ; que ce qui compte à long terme, c'est de gagner constamment de l'argent chaque mois. Pour cela, si vous voulez vraiment devenir un consultant solo, voici ce qu’ils proposent :



entretenir de bonnes relations avec vos clients ;

facturer votre prestation à l'heure et demandez à être payé au plus tard chaque mois ;

être prêt à travailler avec des SSII et acceptez leur majoration sur votre tarif ;

apprendre et utilisez toujours les nouvelles technologies ;

être toujours à la recherche de la prochaine opportunité ;

etc.



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?

Êtes-vous un travailleur indépendant ? Quels sont vos astuces pour vous en sortir ?



Voir aussi



Le travail en freelance serait un piège psychologique pour le travailleur indépendant. Qu'en est-il des informaticiens ?



La stratégie du Canada pour attirer les travailleurs étrangers hautement qualifiés dans des milieux professionnels spécialisés comme l'informatique



Les travailleurs seraient beaucoup plus productifs en travaillant 4 jours au lieu de 5 par semaine selon une étude. Qu'en est-il des informaticiens ?



Une entreprise passe à la semaine de quatre jours après un test concluant sur l'amélioration de la productivité et la réduction du niveau de stress Aujourd’hui, de plus en plus de développeurs font le choix de devenir travailleur indépendant ou freelance ou encore consultant. Néanmoins, il s’avère que ce type de statut n’est pas sans inconvénient et demande parfois de fournir plus d’effort qu’un employé de bureau pour être certain de s’en sortir. Êtes-vous un développeur indépendant ou un consultant ? Si c’est le cas, quelles sont les meilleures astuces que vous utilisez pour atteindre vos objectifs ? Burkhard Stubert, consultant solo depuis 6 ans, nous livre quelques conseils issus de son expérience personnelle.Selon un rapport du magazine The Cut en février 2019, tout type de travail a une influence négative sur notre bien-être et surtout s’il existe une forte corrélation entre votre temps et l’argent que vous gagnez. Selon le rapport, il serait difficile d’échapper à la mentalité temps-argent. C’est une situation qui affecte le plus souvent les travailleurs indépendants. Ces derniers possèdent un type d’activité qui leur confère une mentalité très stricte selon laquelle le temps est de l’argent. Il n’est donc pas tolérable de perdre une seule minute de leur temps.Dans un billet de blogue sur son site Web personnel, Burkhard Stubert qui travaille en solo depuis quelques années maintenant nous présente 3 choses importantes qu’il a découvertes et comprises le long de ses années de travail en tant que consultant. La plupart des travailleurs indépendants ou des consultants seraient amenés à facturer leur prestation à l’heure, mais selon Stubert, cela ne devrait pas être le cas. D’après ce qu’il dit, les clients l'acceptent comme un don de Dieu, même s'ils savent qu'ils sont floués. En d’autres termes, ce mode de facturation ne profite pas aux clients.« La facturation horaire va à l'encontre du meilleur intérêt de vos clients. En tant que consultant solo, vous n'avez aucun intérêt à devenir plus productif. Plus vous travaillez de longues heures, plus votre revenu est élevé. Vous ne pouvez pas changer cela si vous facturez à l'heure, mais plutôt si vous facturez des honoraires basés sur la valeur du travail », a déclaré Stubert. Alors, quels sont les frais basés sur la valeur du travail ? Selon un livre de Jonathan Stark qu’il cite, "Hourly Billing is Nuts", Stubert a expliqué que les frais basés sur la valeur sont des « offres fixes sur les stéroïdes ».La valeur est le montant maximum qu'un acheteur est prêt à payer pour le produit de votre client que vous aidez à construire ou à améliorer. Plus précisément, les clients vous paient un prix P pour vos services. La valeur V est le rendement que les clients obtiennent en investissant P dans votre entreprise. Votre coût C est votre taux horaire multiplié par le nombre d'heures dont vous avez besoin pour produire les résultats requis. Votre profit en tant que consultant est le prix moins le coût (P - C). Le profit de votre client est la valeur moins le prix (V - P).Ensuite, le deuxième conseil de Stubert est : « faites en sorte que les clients potentiels vous contactent ». Pour cela, il estime qu’il est beaucoup plus simple de facturer les clients pour la valeur que vous offrez si vous avez une marque forte. Une marque forte fera en sorte que les clients potentiels vous appelleront. Vous n'avez plus besoin de chercher des projets, mais les projets vous trouveront. Voici quelques suggestions pour améliorer la reconnaissance de votre marque :Enfin, en troisième position, il conseille ce qui suit : « offrir des services produits ». Les services produits sont en partie des produits et en partie des services. La partie produit est la même pour tous les clients, alors que la partie service est spécifique à chaque client. Vous maximisez votre profit en minimisant le temps que vous passez sur la partie service. D’après lui, vous pouvez faire évoluer certains de vos services produits vers des produits à part entière. Pour y arriver, Stubert estime qu’il existe plusieurs moyens pour le faire.Selon ces explications, un moyen facile de mettre en place des services productifs est de conserver les droits d'utilisation du logiciel que vous écrivez ou de superviser l'écriture d'autres personnes. Cela fonctionne mieux pour les logiciels qui ne donnent pas un avantage concurrentiel aux clients et qui ne sont pas spécifiques aux clients. Votre moyen de pression est d'accorder une réduction sur vos honoraires, si vous êtes autorisé à conserver les droits d'utilisation. Les services produits sont une forme de propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle facilite la vente de vos services.Votre propriété intellectuelle permet à vos clients potentiels de mettre leurs produits plus rapidement sur le marché. Elle prouve aux clients potentiels que vous êtes “l’expert pour leurs projets”. Elle renforce votre marque et incite les clients potentiels à vous appeler. Par ailleurs, il y a d’autres personnes qui ont identifié d’autres inconvénients dans le fait d’être un consultant solo et y ont proposé d’autres approches de solutions. Par exemple, ils estiment que les clients savent rarement ce qu'ils veulent ; les clients changent toujours ce qu'ils veulent ; etc.De même, ils ajoutent que le contrôle des changements dans le travail de soumission fixe est beaucoup plus important que le degré d'intelligence ou de productivité ; qu’il faut un effort extraordinaire pour trouver des clients ; qu’on obtient des clients en cherchant, en faisant du réseautage, en ayant d'autres bons clients et en maîtrisant des technologies utiles ; que ce qui compte à long terme, c'est de gagner constamment de l'argent chaque mois. Pour cela, si vous voulez vraiment devenir un consultant solo, voici ce qu’ils proposent :Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous un travailleur indépendant ? Quels sont vos astuces pour vous en sortir ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 5 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre éprouvé https://www.developpez.com



- Le réseau. Je parle là de réseau physique pas de Linkedin & Co. J'ai eu 3 demandes rien qu'en mangeant au restaurant avec des gens alors que je ne cherche même pas de projets je suis déjà surbooké. Sortez et rencontrez des gens, inscrivez vous à un club de sport ou d'art ou peu importe, élargissez votre cercle de potes. Les opportunités ça se provoque et dans tous les cas rencontrer des gens n'est jamais mauvais : il y en a forcément des intéressants dans le lot.



- La communication. Si vous ne savez pas parler ou écrire correctement c'est perdu. Personne ne capte rien à l'informatique et c'est pour ça qu'ils vous paient. Faire des analogies avec les autres métiers pour expliquer ce que vous faites reste ce que j'ai trouvé de plus parlant actuellement. Ne soyez pas non plus nonchalant, si quelqu'un vous parle de son projet et que vous le balayez d'un revers de main l'air de dire "facile t'as quoi d'autre" ou "ouai tu sais pas ce que tu veux en fait" c'est super vexant pour votre interlocuteur. Un part importante du boulot c'est de comprendre ce que les gens veulent et leur faire des propositions basées sur ce que vous savez faire.



- La réputation. Quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, on peut dire que c'est un joli retour de karma. J'ai toujours essayé d'être ultra réglo dans ma vie, en tous cas le plus possible, et fiable c'est à dire que je fais toujours ce que je dis. Il y a 2 mois je reçois un coup de fil de quelqu'un que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve que mon ancien patron avant ma reconversion a envoyé vers moi. Comment il a su que j'étais passé freelance aucune idée, il a du le voir sur un réseau social quelconque, en tous cas le type m'appelle et commence par "Bonjour blablabla un tel m'envoie vers vous il dit que vous être un type solide blablabla". L'incompétence et/ou le je m'en foutisme des développeurs est un sujet récurrent dans la bouche des gens que j'ai rencontré, les sites mal finis et abandonnés, aucun suivi et laissé sans instruction, etc. Dans le monde des TPE/PME le bouche à oreille est primordial.



Anecdote de hier soir à ce sujet, une connaissance m'appelle en catastrophe car leur site ne fonctionne plus. J'y vais et en gros le développeur à souscrit à une offre WordPress hébergée par OVH (sous /www), puis a pris une base de donnée supplémentaire pour 4 ans sans en parler au client, puis à installé un autre WordPress dans un sous répertoire du premier (sous /www/site) qui pointe vers cette seconde BDD. Ce qui devait arriver arriva, 4 ans plus tard comme personne ne connaît l'existence de cette seconde BDD OVH fini par la supprimer car les emails de relance vont on ne sait ou et paf. Le tout sans sauvegarde bien évidemment. Coup de bol énorme, en novembre dernier OVH à eu un souci technique suite auquel et un des employés s'est connecté et a fait toutes les sauvegardes possibles "au cas où" donc j'ai pu avoir la BDD de novembre et la rétablir.



Bref, soyez normaux et un peu sérieux il n'en faut vraiment pas plus pour se démarquer de la masse. 6 1 Retour d'expérience après 4 mois en freelance :- Le réseau. Je parle là de réseau physique pas de Linkedin & Co. J'ai eu 3 demandes rien qu'en mangeant au restaurant avec des gens alors que je ne cherche même pas de projets je suis déjà surbooké. Sortez et rencontrez des gens, inscrivez vous à un club de sport ou d'art ou peu importe, élargissez votre cercle de potes. Les opportunités ça se provoque et dans tous les cas rencontrer des gens n'est jamais mauvais : il y en a forcément des intéressants dans le lot.- La communication. Si vous ne savez pas parler ou écrire correctement c'est perdu. Personne ne capte rien à l'informatique et c'est pour ça qu'ils vous paient. Faire des analogies avec les autres métiers pour expliquer ce que vous faites reste ce que j'ai trouvé de plus parlant actuellement. Ne soyez pas non plus nonchalant, si quelqu'un vous parle de son projet et que vous le balayez d'un revers de main l'air de dire "facile t'as quoi d'autre" ou "ouai tu sais pas ce que tu veux en fait" c'est super vexant pour votre interlocuteur. Un part importante du boulot c'est de comprendre ce que les gens veulent et leur faire des propositions basées sur ce que vous savez faire.- La réputation. Quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, on peut dire que c'est un joli retour de karma. J'ai toujours essayé d'être ultra réglo dans ma vie, en tous cas le plus possible, et fiable c'est à dire que je fais toujours ce que je dis. Il y a 2 mois je reçois un coup de fil de quelqu'un que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve que mon ancien patron avant ma reconversion a envoyé vers moi. Comment il a su que j'étais passé freelance aucune idée, il a du le voir sur un réseau social quelconque, en tous cas le type m'appelle et commence par "Bonjour blablabla un tel m'envoie vers vous il dit que vous être un type solide blablabla". L'incompétence et/ou le je m'en foutisme des développeurs est un sujet récurrent dans la bouche des gens que j'ai rencontré, les sites mal finis et abandonnés, aucun suivi et laissé sans instruction, etc. Dans le monde des TPE/PME le bouche à oreille est primordial.Anecdote de hier soir à ce sujet, une connaissance m'appelle en catastrophe car leur site ne fonctionne plus. J'y vais et en gros le développeur à souscrit à une offre WordPress hébergée par OVH (sous /www), puis a pris une base de donnée supplémentaire pour 4 ans sans en parler au client, puis à installé un autre WordPress dans un sous répertoire du premier (sous /www/site) qui pointe vers cette seconde BDD. Ce qui devait arriver arriva, 4 ans plus tard comme personne ne connaît l'existence de cette seconde BDD OVH fini par la supprimer car les emails de relance vont on ne sait ou et paf. Le tout sans sauvegarde bien évidemment. Coup de bol énorme, en novembre dernier OVH à eu un souci technique suite auquel et un des employés s'est connecté et a fait toutes les sauvegardes possibles "au cas où" donc j'ai pu avoir la BDD de novembre et la rétablir.Bref, soyez normaux et un peu sérieux il n'en faut vraiment pas plus pour se démarquer de la masse. Membre expérimenté https://www.developpez.com Envoyé par Anselme45 Envoyé par



Pour information, plus de 50% des entreprises disparaissent dans les 5 premières années d'activité, le chiffre monte à 85% pour les start-up! Désolé mais la réussite ne se mesure pas sur 4 mois d'activité!Pour information, plus de 50% des entreprises disparaissent dans les 5 premières années d'activité, le chiffre monte à 85% pour les start-up! 2 0 C'est pourtant déjà mieux que rien, et pour avoir été indépendant pendant 3 ans et demi, ses conseils sont déjà très pertinents, et seront certainement très utiles, eux. Membre éprouvé https://www.developpez.com

Chaque mois vous devez envoyer une facture et cesser votre projet tant que vous n'avez pas été payé les services du mois précédent.

Être aussi stricte forcera vos clients à vous payer rapidement. Ca vous évitera beaucoup de problème en cas d'impayé. Dans le pire des cas, vous perdez 1 mois et pas 3.



Autre point très très très important : faire un fichier excel, un mail, n'importe quoi où vous écrivez tout ce que vous faites. Chaque soir, passez 10 min à remplir votre fichier.

Ainsi, il n'y aura pas de contestation de vos services, ou d'essayer de grater une journée par ci par là.

Il suffit d'une mauvaise expérience : un mauvais client pour être dans la mouise.



Il faut également beaucoup parler avec les gens qui échouent. Sérieusement, j'en ai marre de tomber sur des articles du genre

"comment réussir sa startup et la vendre 10 millions". Pour 1 mec qui réussi (avec beaucoup de chance) combien échouent ?

J'ai beaucoup plus appris de ceux qui échouent ou de mes propres échecs que de mes réussites.



Et sinon, je dirai... Réseau, réseau, réseau...

Présence sur les plateformes info, de freelance, techniques, etc. 1 0 Facturer, facturer , facturer.Chaque mois vous devez envoyer une facture et cesser votre projet tant que vous n'avez pas été payé les services du mois précédent.Être aussi stricte forcera vos clients à vous payer rapidement. Ca vous évitera beaucoup de problème en cas d'impayé. Dans le pire des cas, vous perdez 1 mois et pas 3.Autre point très très très important : faire un fichier excel, un mail, n'importe quoi où vous écrivez tout ce que vous faites. Chaque soir, passez 10 min à remplir votre fichier.Ainsi, il n'y aura pas de contestation de vos services, ou d'essayer de grater une journée par ci par là.Il suffit d'une mauvaise expérience : un mauvais client pour être dans la mouise.Il faut également beaucoup parler avec les gens qui échouent. Sérieusement, j'en ai marre de tomber sur des articles du genre"comment réussir sa startup et la vendre 10 millions". Pour 1 mec qui réussi (avec beaucoup de chance) combien échouent ?J'ai beaucoup plus appris de ceux qui échouent ou de mes propres échecs que de mes réussites.Et sinon, je dirai... Réseau, réseau, réseau...Présence sur les plateformes info, de freelance, techniques, etc. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com



La facturation horaire va à l'encontre du meilleur intérêt de vos clients La facturation horaire va à l'encontre du meilleur intérêt de vos clients



Faire en sorte que les clients potentiels vous contactent



Ensuite, le deuxième conseil de Stubert est : « faites en sorte que les clients potentiels vous contactent ». Pour cela, il estime qu’il est beaucoup plus simple de facturer les clients pour la valeur que vous offrez si vous avez une marque forte. Une marque forte fera en sorte que les clients potentiels vous appelleront. Vous n'avez plus besoin de chercher des projets, mais les projets vous trouveront. Voici quelques suggestions pour améliorer la reconnaissance de votre marque :



rédigez des articles de blog informatifs sur votre site Web au sujet de vos domaines d'expertise particuliers ;

publier des articles et des livres blancs sur des sites Web et dans des revues imprimées que vos clients potentiels lisent ;

envoyez un bulletin d'information mensuel ou bimensuel aux personnes concernées ;

faites des présentations lors de conférences, de salons professionnels et de rencontres avec vos clients potentiels. Exposez lors de ces événements ;

organisez des webinaires, des cours et des formations en ligne ;

écrivez des livres ;

donner des interviews et apparaître sur des podcasts. Faire en sorte que les clients potentiels vous contactentEnsuite, le deuxième conseil de Stubert est : « faites en sorte que les clients potentiels vous contactent ». Pour cela, il estime qu’il est beaucoup plus simple de facturer les clients pour la valeur que vous offrez si vous avez une marque forte. Une marque forte fera en sorte que les clients potentiels vous appelleront. Vous n'avez plus besoin de chercher des projets, mais les projets vous trouveront. Voici quelques suggestions pour améliorer la reconnaissance de votre marque :rédigez des articles de blog informatifs sur votre site Web au sujet de vos domaines d'expertise particuliers ;publier des articles et des livres blancs sur des sites Web et dans des revues imprimées que vos clients potentiels lisent ;envoyez un bulletin d'information mensuel ou bimensuel aux personnes concernées ;faites des présentations lors de conférences, de salons professionnels et de rencontres avec vos clients potentiels. Exposez lors de ces événements ;organisez des webinaires, des cours et des formations en ligne ;écrivez des livres ;donner des interviews et apparaître sur des podcasts.



qu’on obtient des clients en cherchant, en faisant du réseautage, en ayant d'autres bons clients et en maîtrisant des technologies utiles ; que ce qui compte à long terme, c'est de gagner constamment de l'argent chaque mois. Pour cela, si vous voulez vraiment devenir un consultant solo, voici ce qu’ils proposent :



entretenir de bonnes relations avec vos clients ;

facturer votre prestation à l'heure et demandez à être payé au plus tard chaque mois ;

être prêt à travailler avec des SSII et acceptez leur majoration sur votre tarif ;

apprendre et utilisez toujours les nouvelles technologies ;

être toujours à la recherche de la prochaine opportunité ; qu’on obtient des clients en cherchant, en faisant du réseautage, en ayant d'autres bons clients et en maîtrisant des technologies utiles ; que ce qui compte à long terme, c'est de gagner constamment de l'argent chaque mois. Pour cela, si vous voulez vraiment devenir un consultant solo, voici ce qu’ils proposent :entretenir de bonnes relations avec vos clients ;facturer votre prestation à l'heure et demandez à être payé au plus tard chaque mois ;être prêt à travailler avec des SSII et acceptez leur majoration sur votre tarif ;apprendre et utilisez toujours les nouvelles technologies ;être toujours à la recherche de la prochaine opportunité ;



J'espère que mes "vérités vraies" personnelles permettront aux futurs consultants qui m'ont lu d'avoir grand succès dans leur avenir professionnel! 0 1 Je remercie le sieur Burkhard Stubert pour sa contribution, il a réussi à me faire rire en démarrant le travail en ce début d'année... Et cela vous boooooste le moral!C'est la facturation tout court qui va à l'encontre des intérêts du client!Vu qu'une journée n'a que 24 heures, autant le dire tout de suite, le sieur Stubert ne doit pas allouer beaucoup de temps à son métier de consultantAlors là... Je reste bouche bée... Je n'avais jamais lu autant de "vérités vraies" dans un même paragraphe! Je me permets d'ailleurs d'en ajouter d'autres: 1. L'eau mouille 2. Le cheval blanc d'Henri était... blanc! 3. Une porte ouverte est... ouverte!J'espère que mes "vérités vraies" personnelles permettront aux futurs consultants qui m'ont lu d'avoir grand succès dans leur avenir professionnel! Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Mrsky Envoyé par Retour d'expérience après 4 mois en freelance :



- Le réseau. Je parle là de réseau physique pas de Linkedin & Co. J'ai eu 3 demandes rien qu'en mangeant au restaurant avec des gens alors que je ne cherche même pas de projets je suis déjà surbooké.



Pour information, plus de 50% des entreprises disparaissent dans les 5 premières années d'activité, le chiffre monte à 85% pour les start-up! 1 3 Désolé mais la réussite ne se mesure pas sur 4 mois d'activité!Pour information, plus de 50% des entreprises disparaissent dans les 5 premières années d'activité, le chiffre monte à 85% pour les start-up!

Business Analyst/MOA - H/F ↳ Labsoft - Ile de France - Paris (75000) Business Project Leader / Product Owner (H/F) ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Ingénieur(e) DevOps confirmé(e) (H/F) ↳ Thales Services S.A.S. - Pays de la Loire - Nantes (44000) Voir plus d'offres