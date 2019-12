Travailler pour une grande entreprise de la filière technologique ou créer sa propre startup : de quel bord êtes-vous ? Quels sont les avantages et inconvénients ? 0PARTAGES 2 0 Garry Tan est un travailleur de la programmation informatique qui a fait ses débuts chez Microsoft en 2003 avant de se reconvertir en investisseur en capital-risque. Dans une publication parue il y a peu, il dresse un tableau de ce qu’il entrevoit comme avantages et inconvénients à travailler pour une entreprise technologique et pour une entreprise en démarrage.



Tan est d’avis qu’une expérience de travail avec un géant de la technologique est enrichissante pour plusieurs raisons : le fait d’être parti prenante d’une chaîne de travail qui, au travers des logiciels qu’elle met sur pied, touche à des millions de personnes ; le contact avec les techniques de pointe dans une filière donnée ; les rencontres avec des personnes très intelligentes. Il souligne néanmoins qu’il s’agit de milieux de travail (les géants technologiques) nocifs pour des personnes douées pour ce qui est des aspects très techniques.



« Si vous aimez faire de nouvelles choses, il est beaucoup plus difficile de le faire dans une grande organisation. Il faut être bon en négociation, il faut être bon pour obtenir les faveurs des autres, il faut être bon en politique. Ce sont là des compétences de vie vraiment précieuses, mais elles constituent un ensemble de compétences distinct de celui d'être doué techniquement, ou doué pour construire un produit, et vous devriez probablement être conscient de la façon dont vous passez votre temps, surtout quand vous êtes jeune », commente-t-il.



En fait, le développement de l’ex employé de Microsoft laisse filtrer que travailler au sein de sa propre entreprise (ou pour une entreprise en démarrage) est l’axe à considérer par des individus qui veulent aiguiser leur aptitude à apporter des solutions techniques.



« Les deux choses que j'aime vraiment dans le fait de travailler pour de plus petites entreprises ou d'en démarrer une, c'est que vous avez un accès très direct aux utilisateurs, aux clients et à leurs problèmes, ce qui signifie que vous avez toutes les cartes en main pour réfléchir à apporter des solutions. Ce cycle est si puissant que plus tôt vous apprendrez à le mettre en place dans votre carrière, mieux vous vous en porterez », indique-t-il.



En septembre, la plateforme Statista a procédé à la publication de l’édition 2018 du revenu par employé des grandes entreprises américaines de la filière technologique. Dans sa publication, Garry Tan revient sur ces statistiques pour relever que « le revenu par employé de Google est en réalité de 1,6 million de dollars par an après avoir pris en compte toutes les charges. » C’est la raison additionnelle pour laquelle il est d’avis qu’il vaut mieux travailler au sein de sa propre entreprise ou pour une entreprise en démarrage.



« Même si ces grosses entreprises paient beaucoup d'argent, dans la réalité, les logiciels sur lesquels elles vous font travailler créent beaucoup plus de valeur que ce qu'elles vous paient. […] Vous devez savoir que vous créez énormément de valeur et la seule façon d’y accéder est de se positionner soit en fondateur, soit en possesseur de capitaux propres », ajoute-t-il.





En 2003, Peter Thiel (le cofondateur de Paypal) lui a tendu un chèque de 72 000 dollars (son salaire annuel) pour abandonner son poste à Microsoft et rejoindre l’aventure Palantir. Tan a décliné l’offre. Aujourd’hui, il confesse que « c’était une erreur qui lui a coûté 200 millions de dollars. »







Et vous ?



De quel bord êtes-vous ?

Laquelle des expériences (grande entreprise technologique ou startup) est la plus enrichissante de votre point de vue ?

Avez-vous un parcours similaire à celui de Tan ? (employé avec une grosse entreprise puis auto-emploi ?) Si oui, qu’est-ce qui change d’une expérience à l’autre ? Partagez votre expérience.

Que pensez-vous de l'argumentaire de Tan ?



