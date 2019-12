Quelle est la meilleure entreprise de technologie où travailler en 2020 ? Facebook et Google hors du top 10 Glassdoor pour les USA Salesforce en tête de liste en France 8PARTAGES 4 0 Le nouveau classement Glassdoor des meilleures entreprises où travailler est disponible depuis peu. En cette fin d’année, la plateforme en ligne de publication d’offres d’emploi lève le voile sur des listes de 100 sociétés par pays. Focus sur les meilleurs entreprises de technologie où travailler en 2020…



Si l’on est du côté des USA, ce qu’il faudra retenir de façon brossée de ce nouveau classement Glassdoor est que Google et Facebook sont hors du top 10 des meilleures entreprises de la filière technologie où travailler en 2020. Les deux géants de la Tech. pointent respectivement aux 11e et 23e positions. D’une année à l’autre, ils perdent 3 places pour Google (en tête de liste



C’est surtout avec le scandale Cambridge Analytica qu’il semble que l’image de Facebook en tant qu’eldorado ou entreprise « qu’on ne quitte pas parce qu’on y est bien » a pris un sérieux coup. La vague de scandales et la chute du cours des actions de l’entreprise qui en ont découlé ont depuis créé une atmosphère plutôt sombre pour l’entreprise. Une publication parue alors qu’on s’apprêtait à entrer dans l’année qui s’achève fait état de ce que de plus en plus d’employés de Facebook se renseignent sur des emplois extérieurs à l’entreprise. Le cas Google est pour sa part émaillé de nombreuses oppositions avec des employés ; en toile de fond, le rappel constant du slogan de l’entreprise « don’t be evil » par des employés lancés, parfois à leur insu, sur des projets controversés comme Maven avec le Pentagone ou



Ce rappel importe quand on sait que ce classement s’appuie sur la contribution des employés qui choisissent de faire un feedback sur leur travail, l’environnement de travail et la société dans laquelle ils exercent, ce, par l'intermédiaire d'une enquête d'évaluation de la plateforme de publication d’offres d’emploi. Glassdoor utilise ensuite un algorithme pour déterminer un classement global sur la base de la quantité, la qualité et la cohérence des avis des employés.



En d'autres termes, ces résultats sont basés sur ce que les employés anonymes disent à Glassdoor de leur employeur. Il s'agit notamment des meilleures raisons de travailler pour une entreprise donnée, les inconvénients, s'ils sont satisfaits de leur entreprise dans son ensemble, comment ils trouvent la direction de l'entreprise, ainsi que les indicateurs clés qui permettent de juger de la qualité du lieu de travail. Il s'agit entre autres des possibilités de carrière, la rémunération, les avantages sociaux, la culture, les valeurs, la haute direction et l'équilibre travail-vie.



Les entreprises sont évaluées sur une échelle de 1,0 (très insatisfaisant) à 5,0 (très satisfaisant). Cette année, c’est HubSpot (un spécialiste de l’informatique dans le nuage) qui est en tête de liste. Même si Microsoft aussi n’est pas dans le top 10, c’est l’un des rares (sinon le seul) géants de la Tech. a avoir fait un bond en avant au classement. D’une année à l’autre, l’entreprise passe de la 34e à la 21e position. Pour la première fois, SurveyMonkey, Dell et Slack intègrent le classement non pas dans le top 10, mais en 33e, 67e et 69e positions de façon respective.





Le top 10 Glassdoor des meilleures entreprises de la filière technologie où travailler (cas de la France) quatre spécialistes de l’informatique : Salesforce, Murex, SAP et Onepoint. Le premier est un éditeur de logiciels de gestion basé aux USA ; le second est une société de droit français qui met sur pied des solutions utiles aux acteurs des marchés financiers (trading, trésorerie, etc.) ; SAP SE, est une société allemande qui conçoit de systèmes de gestion et de maintenance destinés à des entreprises et des institutions dans le monde entier. Ubisoft (l’éditeur français de jeux vidéo) pointe à la 20e position d’un classement où l’on retrouve Amazon et Google en 11e et 13e positions.





D’une année à l’autre, Onepoint perd deux places quand Ubisoft en perd 17. Amazon pour sa part sort du top 10 avec une place en moins dans le nouveau classement. L’an dernier, Microsoft n’apparaissait même pas dans les 25 meilleures entreprises.



