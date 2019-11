Les travailleurs plus âgés en IT sont laissés pour compte malgré la pénurie de talents en technologie Selon un rapport 0PARTAGES 2 0 Les travailleurs dans le domaine de la technologie doivent-ils prévoir un plan B une fois la trentaine passée ? C’est une question qui ne date pas d’aujourd’hui et de nombreuses études ont tenté d’apporter des réponses, ainsi que des approches de solution à la discrimination fondée sur l’âge qui existe dans le secteur de la tech. Selon un nouveau rapport publié par le Wall Street Journal (WSJ) pour le compte de l’organisme à but non lucratif CompTIA, les travailleurs plus âgés dans la technologie continuent d’être discriminés malgré la pénurie de talents observée dans le secteur.



De nouveaux chiffres rapportés par CompTIA indiquent qu’aux USA, les employeurs dans le domaine de la technologie continuent d’ignorer les travailleurs IT plus âgés alors même que les offres d’emploi ne cessent de croître. Le rapport indique également que malgré la disponibilité de cette main-d’œuvre, les employeurs IT s’accordent pour dire que recruter des talents en technologie est un défi. La main-d'œuvre en IT aux USA est jeune. Les travailleurs âgés de 22 à 44 ans représentent 61 % du secteur, et seulement 49 % de la population active dans l'ensemble des professions.



Selon CompTIA, les travailleurs âgés de 45 ans et plus représentent 38 % de tous les employés en IT dans les entreprises américaines, alors que le chiffre comparable pour toutes les professions est de 44 %. Selon Tim Herbert, vice-président principal de CompTIA pour la recherche et les renseignements commerciaux, l'écart le plus important se produit chez les travailleurs âgés de 35 et 44 ans. Ils sont 29 % de la main-d'œuvre en IT, mais seulement 21 % de l'ensemble de la main-d'œuvre nationale. Une situation dont se plaignent plusieurs travailleurs âgés en IT.





D’après Michael Solomon, cofondateur et associé directeur de 10x Ascend, une société de conseil pour les demandeurs d'emploi dans le domaine des technologies de l'information, l’un des problèmes à l'origine de cette discrimination est que certains travailleurs plus âgés qui sont trop à l'aise avec leurs compétences risquent de prendre du retard, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. « Ce sont probablement ceux qui ont l'impression d'être négligés par les jeunes développeurs », a déclaré Solomon.



Il a ajouté une seconde cause à ce déséquilibre observé dans l’attribution des emplois IT. Michael Solomon a ajouté qu’un autre problème est celui des coûts. Il a dit qu'à l’instant où de nombreux travailleurs de la technologie entrent dans la cinquantaine et la soixantaine, ils ont souvent des programmes de rémunération de haut niveau. Alors, « si une entreprise peut trouver quelqu'un avec un niveau de compétence similaire qui est au début de sa carrière, c’est souvent le cas », c'est mieux pour elle, dit-il. De même, des tendances similaires ont déjà été enregistrées en 2016 et en 2017 dans le pays.



Une étude menée en 2017 par Visier Inc, une plateforme d'analyse en cloud pour les professionnels des ressources humaines, a révélé que les chercheurs d'emploi IT âgés de 34 à 51 ans représentaient 41 % des talents disponibles en technologie d'entreprise, mais 27 % des nouvelles recrues. Les personnes de 20 à 33 ans au moment où l'étude a été menée étaient près de 50 % plus susceptibles de décrocher un emploi IT que leurs homologues plus âgés. L'étude était fondée sur une analyse de 330 000 employés de 43 grandes entreprises américaines.



« De plus en plus de gestionnaires d'embauche associent l'innovation technologique à la jeunesse », a déclaré Martha Heller, directrice générale de la société de recrutement technologique Heller Search Associates. Elle a ajouté que « les préjugés liés à l'âge sont très présents dans le recrutement technologique ». Cela dit, ce n’est pas seulement aux États-Unis que cette discrimination s’observe.



D’après ce rapport, les plaintes sur la discrimination sont les plus nombreuses au Royaume-Uni, où plus d’un tiers (38 %) des participants déclarent en avoir été la cible, contre seulement un cinquième (18 %) des salariés aux Pays-Bas. Si l’on entre dans les détails, la discrimination liée à l’âge est celle qui prévaut en France (12 %). Plusieurs intervenants ont souligné qu’on peut facilement se sentir vieux avant même d'atteindre la quarantaine, surtout quand on se retrouve dans une entreprise où les ¾ des nouveaux développeurs embauchés viennent de sortir de l’école.



L’Asie est représentée au travers de ce qui se passe en la matière en Chine. Bien que la législation chinoise interdise la discrimination basée sur le genre ou d'autres critères, il est tout à fait légal pour les employeurs de fixer des critères de recrutement basés sur l’âge. Les employeurs du domaine de la Tech. recrutent en priorité les personnes de moins de 30 ans. La pression sur les « seniors » existe dans toutes les industries chinoises, mais elle est particulièrement remarquable dans le domaine de la technologie où on fait face à une frénésie d'embaucher de jeunes talents.



D'un autre côté, selon les données fédérales analysées par CompTIA, les offres d'emploi en technologie d'entreprise des employeurs américains ont augmenté de 32 % au cours du premier semestre de l'année par rapport à l'année précédente. Pendant une période de trois mois terminée le 31 octobre, les employeurs américains ont déclaré environ 918 000 emplois en IT non comblés. Plus de 80 % des 2 800 employeurs américains interrogés cette année par la société de recrutement Robert Half International Inc. ont déclaré que le recrutement de talents en technologie était l'un de leurs plus grands défis commerciaux.



Les postes les plus difficiles à pourvoir comprenaient des analystes en intelligence d'affaires, des ingénieurs de systèmes de cloud computing, des scientifiques des données et des architectes de cloud computing. « Dans un marché aussi serré, les gestionnaires d'embauche ne peuvent se permettre d'ignorer un bassin de talents potentiels », a déclaré John Reed, vice-président directeur chez Robert Half, ajoutant que de nombreuses entreprises recyclent leurs équipes IT pour combler les lacunes internes en matière de compétences.



« En ciblant les jeunes travailleurs, les employeurs risquent de perdre les avantages qu'il y a à mettre sur pied une équipe technologique ayant divers niveaux d'expérience pour s'attaquer à toute une gamme de problèmes technologiques, comme le maintien en fonction des systèmes IT plus anciens pendant que les entreprises passent à de nouveaux outils. Une équipe technologique multigénérationnelle se révèle souvent utile, car des niveaux d'expérience variés ne font qu'augmenter leur capacité à résoudre des problèmes et à innover », a ajouté Reed.



