SQL et Java sont encore les compétences techniques les plus demandées en 2019 Selon un rapport d'étude 0PARTAGES 5 0 Un rapport d’étude publié ce mois sur les emplois US montre que les principales compétences technologiques les plus recherchées par les employeurs aux États-Unis sont les langages SQL et Java. Le langage de programmation Python est la troisième compétence la plus répandue. Selon l’étude, Python affiche une forte croissance tirée en partie par les emplois en sciences des données. Amazon Web Services (AWS), placé au sixième rang dans le classement, a connu une croissance encore plus spectaculaire.



L’étude a examiné les offres d'emploi publiées entre septembre 2014 et septembre 2019. Ces postes comprenaient 571 compétences techniques. Le rapport a révélé que, sur cette période d’étude, l’expertise en SQL est la compétence la plus recherchée par les employeurs américains, représentant 22 % des offres d'emploi dans le secteur de la technologie.



Selon le rapport d’étude, bien que le langage SQL ait mené le peloton, sa domination s'estompe. Son pourcentage de comparutions dans l'ensemble des offres d'emploi en technologie a baissé de 7 % au cours de la période de cinq ans terminée en septembre 2019. Il est suivi par Java, représentant 21 % des offres d'emploi dans le secteur de la technologie. Sur la période d’étude, le pourcentage de comparutions de ce dernier dans les offres d’emplois a augmenté d’environ 6 %. Python quant à lui arrive à la troisième place, figurant dans 18 % des offres d'emploi.





Le rapport d’étude a indiqué que Python a connu au cours de la période d’étude une croissance remarquable, montrant un pourcentage de comparutions dans l'ensemble des offres d'emploi en technologie de 123 %. Toujours selon le rapport d’étude, une partie de la montée en flèche de la popularité de Python reflète une nouvelle combinaison d'emplois, dont plusieurs connaissent une forte croissance, comme celui de spécialiste des données et d'ingénieur en informatique. L’expertise en Linux est numéro quatre et JavaScript, qui n'a cessé de croître, s'est classé cinquième.



D’un autre côté, Amazon Web Services (AWS) a également connu une croissance fulgurante dans ce classement. Le service cloud du géant du e-commerce pointe à la sixième place de ce classement. Sa part dans les offres d'emploi en technologie a plus que quintuplé (418 %) entre 2014 et 2019. La croissance de la demande de compétences SSFE témoigne de l'importance toujours plus grande des plateformes et des services de cloud computing. D’autres langages viennent compléter ce top 10 avec une croissance modeste ou nulle.





Les expertises en C++, C, et C# arrivent respectivement à la 7e, 8e, et 9e position. Au dixième rang se trouve le .NET, dont la part a baissé de 15 % au cours de la période de cinq ans. Au-delà des dix premiers, les parts d'Oracle, d'Unix et du HTML dans les offres d'emploi en technologie ont chuté de 38 %, 33 % et 17 % respectivement. Par ailleurs, Docker, la plateforme de conteneurs d'entreprise, pointe désormais à la 20e position du classement. Selon le rapport d’étude, c’est le résultat d'une ascension spectaculaire au cours de ces cinq années.



La demande de maîtrise de cette plateforme en tant que service (Paas) a augmenté de plus de 4000 pour cent, passant d'une part à peine enregistrée de 0,1 pour cent des emplois mentionnés en 2014 à 5,1 pour cent aujourd'hui. Microsoft Azur a bondi de plus de 1000 % au cours de cette période, passant de 0,6 % à 6,9 %, et l'apprentissage automatique a grimpé de 439 %. En gros, aux USA, la meilleure compétence technique est SQL, suivi de Java, avec Python à leurs trousses. JavaScript et surtout AWS ont également connu une forte croissance.



Pendant ce temps en France,



L’étude a observé que les langages les plus populaires entre 2013 à 2018 sont le Java, le JavaScript, le C#, le PHP, le Python et enfin le C++. Dans cette étude également, la conclusion indique que Python progresse rapidement depuis quelques années. Depuis des années, il est globalement resté stable à sa cinquième place et la demande en expertise Python a doublé depuis 2013. En plus de cela, Python est devenu le langage de choix dans l'enseignement (au détriment de Pascal), et qu'il est très apprécié dans le monde scientifique également.



Selon cette étude également, Java est non seulement le langage le plus demandé, et de loin, mais en plus la rémunération est très bonne, aussi bien en région parisienne qu'en province. Du côté des technologies Web, JavaScript est, sans surprise, la technologie la plus populaire, et vous assurera un niveau de rémunération très bon également, bien que sa technologie sœur TypeScript soit bien mieux rémunérée en province. Et même si le PHP est en perte de vitesse, cela reste une technologie demandée et plutôt bien rémunérée (un peu plus à Paris cependant).



Quant à Ruby, c'est une technologie beaucoup moins demandée, mais la rémunération proposée est alléchante dans toute la France, et en particulier à Paris. La province est malgré tout un endroit où il fait bon vivre, surtout si vous faites du Cobol ou du Delphi. Les Cobolistes trouveront difficilement du travail à Paris, par contre la province leur assurera un salaire qui les dissuadera probablement d'enfiler un gilet jaune le samedi. Quant à Delphi, les salaires proposés pourraient vous éloigner de la capitale, ou vous forceront à considérer une reconversion.



Et vous ?



Que pensez-vous des résultats de cette étude ? Est-elle pertinente ou pas ?

Quel est votre avis sur le sujet ?

Qu'est-ce qui justifie selon vous, la demande élevée de compétence en SQL et Java ?



