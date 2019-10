Quels sont les langages de programmation les plus demandés par les employeurs ? Une étude en identifie sept que les employeurs « veulent vraiment » 0PARTAGES 8 0 Quel(s) langage(s) utilisez-vous pour vos développements ? Quels sont les langages de programmation les plus demandés par les employeurs? Il s'agit là d'une excellente question pour les développeurs, en particulier ceux qui souhaitent tirer parti de leurs compétences pour décrocher un emploi particulièrement rémunérateur. Une nouvelle liste, qui nous apporte des éléments de réponse, comporte des éléments habituels: SQL, Java, JavaScript, Python, etc.



Les données proviennent de Burning Glass, qui compile et analyse des millions d’offres d’emplois. Nous pouvons donc l'estimer assez complète bien que, comme pour tout ensemble de données volumineux, il existe toujours un risque d’erreurs (il faut par exemple prendre en considération les particularités des demandes qui peuvent varier d'un pays à l'autre). Voici le tableau complet, ainsi que le nombre total d'offres d'emploi (de juillet à septembre de cette année) postées par les employeurs :





Concernant SQL, bien que le langage soit plus ancien que nombre développeurs qui l'utilisent (il a été créé en 1974), il s'agit toujours d'un langage normalisé essentiel pour les bases de données relationnelles (il se classe huitième sur le TIOBE Index, classement populaire mais controversé des langages de programmation les plus populaires au monde). Les entreprises ont toujours besoin de bases de données et elles ont vraisemblablement besoin de professionnels capables de les installer et de les gérer.



Une récente étude réalisée par IEEE Spectrum a également révélé que les employeurs recherchent des développeurs avec des connaissances en Python, Java, C, C++ et JavaScript. La présence de ces langages sur la liste des produits Burning Glass ne devrait donc pas surprendre. Tous ces langages de programmation bénéficient de bases d'installation massives sur diverses plateformes, sont très enseignés dans les écoles et les bootcamp, autant d'éléments qui garantissent un réseau constant de techniciens nouvellement formés qui les connaissent. Il faut dire qu'en plus de développer de nouveaux éléments, les entreprises doivent conserver le code hérité écrit dans ces langages.



Cependant, la présence de .NET est un peu étrange étant donné qu'il s'agit d'un framework et non d'un langage. Microsoft .NET est le nom donné à un ensemble de produits et de technologies informatiques de l'entreprise Microsoft pour rendre des applications facilement portables sur Internet. Le but est de fournir un serveur web local permettant de gérer des services et évitant d'externaliser des données privées sur un service web de stockage ou un hébergement web tiers.



La plateforme .NET se base sur plusieurs technologies :

les systèmes d'exploitation propriétaires Microsoft Windows ;

des protocoles de communication basés sur le Framework .NET et non plus sur les modèles COM ou OLE ;

une bibliothèque logicielle compatible Framework .NET et non plus MFC, GDI… ; ce framework a été conçu par Anders Hejlsberg, père de Delphi, qui y a développé entre autres le langage C# ;

un environnement d'exécution de code basé sur la CLI multilangage ;

MSBuild : un outil de gestion de projet avec plusieurs compilateurs ;

Visual Studio : un IDE de développement utilisant la métaprogrammation et compatible avec Visual C++ ;

Framework .NET : un ensemble de bibliothèques de haut niveau ;

une portabilité pour les systèmes d'exploitation Windows et Windows Mobile ;

des composants facilitant le développement de services (MapPoint) et d'applications locales ou web (ASP.NET) ;

mise en œuvre de la technologie Unicode.

Peut-être que Burning Glass a pensé que, puisque .NET, associé aux langages de programmation, est utilisé pour créer des applications, il appartient donc à la liste.



Il faut particulièrement prêter attention à Python : en plus d'être un langage polyvalent immensément populaire, il prend tout son sens en tant que langage pour des fonctions très spécialisées, notamment l’apprentissage automatique et l’informatique financière. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles une enquête JetBrains du début de l’année l’a désigné comme le langage le plus étudié par les développeurs.



Les langages les plus demandés sur le portail emploi de developpez.com en 2018



Cette étude peut être mise en parallèle avec les offres d'emploi publié sur le



Voici pour commencer la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2018 sur Developpez.com :





Ainsi que l'évolution de la popularité des différents langages de 2013 à 2018 des langages les plus populaires :





Java est toujours la technologie reine, dont la première place n'a jamais été volée au fur et à mesure des années. Et malgré l'âge de la technologie et le rachat de Sun par Oracle, elle est même en large progression. Comme quoi, Java n'est peut-être plus de toute première fraîcheur, mais cela reste une technologie d'avenir qui est là pour rester. Elle vous fournira de quoi manger dans votre assiette tous les jours et votre voiture (qui fonctionne avec Java d'après le programme d'installation) continuera à rouler.



JavaScript est, depuis quelques années, la deuxième technologie la plus demandée. Bien qu'étant presque aussi âgée que Java, cette technologie autrefois limitée à quelques bouts de code dans un site Web a gagné énormément en puissance, avec la montée du Web 2.0, du HTML 5, l'importance du dynamisme des sites Web, la disparition progressive de Flash et plus récemment la montée de l'écosystème Node.js. Cependant, on n'observe pas de bond dans la demande, sa deuxième place est acquise surtout suite à l'effondrement de PHP.



PHP a connu des jours meilleurs, c'est le moins que l'on puisse dire. Deuxième en 2013, il a été dépassé en 2015 par JavaScript. Malgré une légère embellie en 2017, probablement due aux nombreuses avancées de la série 7 de PHP, il chute dramatiquement en 2018 pour se faire voler la place in extremis par C#. D'un côté ce n'est pas très étonnant, beaucoup de développeurs regardent les développeurs PHP avec condescendance, à cause d'une réputation de langage brouillon pour page Web perso des années 2000, bien que cela ne soit plus vrai depuis longtemps.



La contre-performance de PHP en tout cas a fait le bonheur de C#. Cinquième place en 2015, il parvient à se hisser sur le podium en 2018 avec une spectaculaire remontée. On remarquera que ce regain de demande est similaire à celui observé pour Java. On peut donc imaginer un regain d'intérêt pour les langages managés compilés au détriment des langages de script interprétés comme JavaScript et PHP.



Python est globalement stable depuis des années à sa cinquième place, mais il ne faut pas oublier que sa demande a doublé depuis 2013. Notons bien que Python est devenu le langage de choix dans l'enseignement (au détriment de Pascal), et qu'il est très apprécié dans le monde scientifique également. C'est un langage solide dont on n'a pas fini d'entendre parler.



C++ enfin se maintient toujours au même niveau. C'est un langage qui ne subit pas les effets de la mode, mais dont les qualités liées à sa compilation en langage machine natif sont irremplaçables dans l'embarqué et toute autre application pour lesquelles les performances sont primordiales.



Source :



Et vous ?



En quel(s) langage(s) développez-vous ?

Quel degré de maîtrise de ce(s) langage(s) estimez-vous avoir ?

Qu'est-ce qui vous a orienté dans l'étude de ce(s) langage(s) ? Parcours universitaire, nécessité professionnelle, étude des langages les plus demandés sur le marché, curiosité ?

Seriez-vous prêt à étudier un nouveau langage si celui-ci venait à être très demandé par les entreprises ?

Quels sont, selon-vous, les langages de programmation les plus demandés par les employeurs ?



Voir aussi :



Des employeurs font appel à des systèmes de recrutement s'appuyant sur l'intelligence artificielle, qui analysent des éléments comme les mouvements faciaux pour déterminer qui mérite un emploi

Les entreprises sous-estiment l'impact du vol des données des employés, qui peuvent apporter une vue d'ensemble sur les données clients au cybercriminel

Des messages texte montrent que des employés de Boeing étaient au courant en 2016 des problèmes qui ont conduit aux accidents mortels du 737 Max liés au MCAS

La technologie devrait détruire plus de 200 000 emplois dans les banques américaines dans la prochaine décennie, l'industrie dépensant 150 milliards $ par an dans l'automatisation, selon un rapport Quels sont les langages de programmation les plus demandés par les employeurs? Il s'agit là d'une excellente question pour les développeurs, en particulier ceux qui souhaitent tirer parti de leurs compétences pour décrocher un emploi particulièrement rémunérateur. Une nouvelle liste, qui nous apporte des éléments de réponse, comporte des éléments habituels: SQL, Java, JavaScript, Python, etc.Les données proviennent de Burning Glass, qui compile et analyse des millions d’offres d’emplois. Nous pouvons donc l'estimer assez complète bien que, comme pour tout ensemble de données volumineux, il existe toujours un risque d’erreurs (il faut par exemple prendre en considération les particularités des demandes qui peuvent varier d'un pays à l'autre). Voici le tableau complet, ainsi que le nombre total d'offres d'emploi (de juillet à septembre de cette année) postées par les employeurs :Concernant SQL, bien que le langage soit plus ancien que nombre développeurs qui l'utilisent (il a été créé en 1974), il s'agit toujours d'un langage normalisé essentiel pour les bases de données relationnelles (il se classe huitième sur le TIOBE Index, classement populaire mais controversé des langages de programmation les plus populaires au monde). Les entreprises ont toujours besoin de bases de données et elles ont vraisemblablement besoin de professionnels capables de les installer et de les gérer.Une récente étude réalisée par IEEE Spectrum a également révélé que les employeurs recherchent des développeurs avec des connaissances en Python, Java, C, C++ et JavaScript. La présence de ces langages sur la liste des produits Burning Glass ne devrait donc pas surprendre. Tous ces langages de programmation bénéficient de bases d'installation massives sur diverses plateformes, sont très enseignés dans les écoles et les bootcamp, autant d'éléments qui garantissent un réseau constant de techniciens nouvellement formés qui les connaissent. Il faut dire qu'en plus de développer de nouveaux éléments, les entreprises doivent conserver le code hérité écrit dans ces langages.Cependant, la présence de .NET est un peu étrange étant donné qu'il s'agit d'un framework et non d'un langage. Microsoft .NET est le nom donné à un ensemble de produits et de technologies informatiques de l'entreprise Microsoft pour rendre des applications facilement portables sur Internet. Le but est de fournir un serveur web local permettant de gérer des services et évitant d'externaliser des données privées sur un service web de stockage ou un hébergement web tiers.La plateforme .NET se base sur plusieurs technologies :Peut-être que Burning Glass a pensé que, puisque .NET, associé aux langages de programmation, est utilisé pour créer des applications, il appartient donc à la liste.Il faut particulièrement prêter attention à Python : en plus d'être un langage polyvalent immensément populaire, il prend tout son sens en tant que langage pour des fonctions très spécialisées, notamment l’apprentissage automatique et l’informatique financière. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles une enquête JetBrains du début de l’année l’a désigné comme le langage le plus étudié par les développeurs.Cette étude peut être mise en parallèle avec les offres d'emploi publié sur le portail emploi de developpez.com. Dans le cas d'espèce, au niveau de la méthodologie, nous avons pris l'ensemble des offres d'emploi postées sur le Portail Emploi et comptabilisé les annonces demandant chaque technologie. Dans le cas où une annonce demande plusieurs technologies (cas extrêmement courant), elle est donc décomptée pour chaque technologie étudiée, ce qui permet donc de dégager la demande globale pour chaque technologie, du moment qu'elle fait partie d'au moins une des compétences requises pour un poste. Notez également que la manière de déterminer les offres en fonction des technologies a évolué ce qui peut expliquer des petites différences sur les chiffres des années passées.Voici pour commencer la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2018 sur Developpez.com :Ainsi que l'évolution de la popularité des différents langages de 2013 à 2018 des langages les plus populaires :est toujours la technologie reine, dont la première place n'a jamais été volée au fur et à mesure des années. Et malgré l'âge de la technologie et le rachat de Sun par Oracle, elle est même en large progression. Comme quoi, Java n'est peut-être plus de toute première fraîcheur, mais cela reste une technologie d'avenir qui est là pour rester. Elle vous fournira de quoi manger dans votre assiette tous les jours et votre voiture (qui fonctionne avec Java d'après le programme d'installation) continuera à rouler.est, depuis quelques années, la deuxième technologie la plus demandée. Bien qu'étant presque aussi âgée que Java, cette technologie autrefois limitée à quelques bouts de code dans un site Web a gagné énormément en puissance, avec la montée du Web 2.0, du HTML 5, l'importance du dynamisme des sites Web, la disparition progressive de Flash et plus récemment la montée de l'écosystème Node.js. Cependant, on n'observe pas de bond dans la demande, sa deuxième place est acquise surtout suite à l'effondrement de PHP.a connu des jours meilleurs, c'est le moins que l'on puisse dire. Deuxième en 2013, il a été dépassé en 2015 par JavaScript. Malgré une légère embellie en 2017, probablement due aux nombreuses avancées de la série 7 de PHP, il chute dramatiquement en 2018 pour se faire voler la place in extremis par C#. D'un côté ce n'est pas très étonnant, beaucoup de développeurs regardent les développeurs PHP avec condescendance, à cause d'une réputation de langage brouillon pour page Web perso des années 2000, bien que cela ne soit plus vrai depuis longtemps.La contre-performance de PHP en tout cas a fait le bonheur de. Cinquième place en 2015, il parvient à se hisser sur le podium en 2018 avec une spectaculaire remontée. On remarquera que ce regain de demande est similaire à celui observé pour Java. On peut donc imaginer un regain d'intérêt pour les langages managés compilés au détriment des langages de script interprétés comme JavaScript et PHP.est globalement stable depuis des années à sa cinquième place, mais il ne faut pas oublier que sa demande a doublé depuis 2013. Notons bien que Python est devenu le langage de choix dans l'enseignement (au détriment de Pascal), et qu'il est très apprécié dans le monde scientifique également. C'est un langage solide dont on n'a pas fini d'entendre parler.enfin se maintient toujours au même niveau. C'est un langage qui ne subit pas les effets de la mode, mais dont les qualités liées à sa compilation en langage machine natif sont irremplaçables dans l'embarqué et toute autre application pour lesquelles les performances sont primordiales.Source : Burning Glass En quel(s) langage(s) développez-vous ?Quel degré de maîtrise de ce(s) langage(s) estimez-vous avoir ?Qu'est-ce qui vous a orienté dans l'étude de ce(s) langage(s) ? Parcours universitaire, nécessité professionnelle, étude des langages les plus demandés sur le marché, curiosité ?Seriez-vous prêt à étudier un nouveau langage si celui-ci venait à être très demandé par les entreprises ?Quels sont, selon-vous, les langages de programmation les plus demandés par les employeurs ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre confirmé https://www.developpez.com Cependant, la présence de .NET est un peu étrange étant donné qu'il s'agit d'un framework et non d'un langage. Microsoft .NET est le nom donné à un ensemble de produits et de technologies informatiques de l'entreprise Microsoft pour rendre des applications facilement portables sur Internet. Le but est de fournir un serveur web local permettant de gérer des services et évitant d'externaliser des données privées sur un service web de stockage ou un hébergement web tiers.



La plateforme .NET se base sur plusieurs technologies :

les systèmes d'exploitation propriétaires Microsoft Windows ;

des protocoles de communication basés sur le Framework .NET et non plus sur les modèles COM ou OLE ;

une bibliothèque logicielle compatible Framework .NET et non plus MFC, GDI… ; ce framework a été conçu par Anders Hejlsberg, père de Delphi, qui y a développé entre autres le langage C# ;

un environnement d'exécution de code basé sur la CLI multi-langage ;

MSBuild : un outil de gestion de projet avec plusieurs compilateurs ;

Visual Studio : un IDE de développement utilisant la métaprogrammation et compatible avec Visual C++ ;

Framework .NET : un ensemble de bibliothèques de haut niveau ;

une portabilité pour les systèmes d'exploitation Windows et Windows Mobile ;

des composants facilitant le développement de services (MapPoint) et d'applications locales ou web (ASP.NET) ;

mise en œuvre de la technologie Unicode. Cependant, la présence de .NET est un peu étrange étant donné qu'il s'agit d'un framework et non d'un langage. Microsoft .NET est le nom donné à un ensemble de produits et de technologies informatiques de l'entreprise Microsoft pour rendre des applications facilement portables sur Internet. Le but est de fournir un serveur web local permettant de gérer des services et évitant d'externaliser des données privées sur un service web de stockage ou un hébergement web tiers.La plateforme .NET se base sur plusieurs technologies :les systèmes d'exploitation propriétaires Microsoft Windows ;des protocoles de communication basés sur le Framework .NET et non plus sur les modèles COM ou OLE ;une bibliothèque logicielle compatible Framework .NET et non plus MFC, GDI… ; ce framework a été conçu par Anders Hejlsberg, père de Delphi, qui y a développé entre autres le langage C# ;un environnement d'exécution de code basé sur la CLI multi-langage ;MSBuild : un outil de gestion de projet avec plusieurs compilateurs ;Visual Studio : un IDE de développement utilisant la métaprogrammation et compatible avec Visual C++ ;Framework .NET : un ensemble de bibliothèques de haut niveau ;une portabilité pour les systèmes d'exploitation Windows et Windows Mobile ;des composants facilitant le développement de services (MapPoint) et d'applications locales ou web (ASP.NET) ;mise en œuvre de la technologie Unicode. . 0 0 Hein, .Net ne définit pas le framework .net qui n'est qu'une implémentation possible, il y aussi .Net Core et Mono, qui ce qui recouvre Xamarin, Uno, F#, C#, VB.net, Asp.net mvc, Asp.net webapi etc. etc. Sans compter que Mono a toujours marché sur Windows, Macos, Linux... et va être fusionné avec CoreFx, CoreCLR dans .NET 5 Expert éminent https://www.developpez.com La plateforme .NET se base sur plusieurs technologies :

les systèmes d'exploitation propriétaires Microsoft Windows ;

des protocoles de communication basés sur le Framework .NET et non plus sur les modèles COM ou OLE ;

une bibliothèque logicielle compatible Framework .NET et non plus MFC, GDI… ; ce framework a été conçu par Anders Hejlsberg, père de Delphi, qui y a développé entre autres le langage C# ;

un environnement d'exécution de code basé sur la CLI multilangage ;

MSBuild : un outil de gestion de projet avec plusieurs compilateurs ;

Visual Studio : un IDE de développement utilisant la métaprogrammation et compatible avec Visual C++ ;

Framework .NET : un ensemble de bibliothèques de haut niveau ;

une portabilité pour les systèmes d'exploitation Windows et Windows Mobile ;

des composants facilitant le développement de services (MapPoint) et d'applications locales ou web (ASP.NET) ;

mise en œuvre de la technologie Unicode. La plateforme .NET se base sur plusieurs technologies :les systèmes d'exploitation propriétaires Microsoft Windows ;des protocoles de communication basés sur le Framework .NET et non plus sur les modèles COM ou OLE ;une bibliothèque logicielle compatible Framework .NET et non plus MFC, GDI… ; ce framework a été conçu par Anders Hejlsberg, père de Delphi, qui y a développé entre autres le langage C# ;un environnement d'exécution de code basé sur la CLI multilangage ;MSBuild : un outil de gestion de projet avec plusieurs compilateurs ;Visual Studio : un IDE de développement utilisant la métaprogrammation et compatible avec Visual C++ ;Framework .NET : un ensemble de bibliothèques de haut niveau ;une portabilité pour les systèmes d'exploitation Windows et Windows Mobile ;des composants facilitant le développement de services (MapPoint) et d'applications locales ou web (ASP.NET) ;mise en œuvre de la technologie Unicode. des plateformes .Net (Framework .NET, Mono, .Net Core pour ne citer qu'elles). Le framework .Net repose sur Windows, mais c'est bien le seul. Les autres sont portables.



Présenter un IDE comme faisant partie de la "plateforme" (sic)... comment dire... non !



Parler de Windows Mobile qui a été remplacé en 2010 par Windows Phone, qui lui même est abandonné aujourd'hui avec l'abandon de Microsoft sur le marché mobile...



Enfin, le Framework .Net n'est pas qu'un ensemble de bibliothèques de haut niveau. Les bibliothèques en font partie, mais c'est aussi, en autres, le CLR, le Common Language Runtime, c'est-à-dire la "VM" qui fait tourner les applications .Net 0 0 Beaucoup de choses fausses et d'amalgames. Il n'existe pas une plateforme .Net maisplateformes .Net (Framework .NET, Mono, .Net Core pour ne citer qu'elles). Le framework .Net repose sur Windows, mais c'est bien le seul. Les autres sont portables.Présenter un IDE comme faisant partie de la "plateforme" (sic)... comment dire... non !Parler de Windows Mobile qui a été remplacé en 2010 par Windows Phone, qui lui même est abandonné aujourd'hui avec l'abandon de Microsoft sur le marché mobile...Enfin, le Framework .Net n'est pas qu'un ensemble de bibliothèques de haut niveau. Les bibliothèques en font partie, mais c'est aussi, en autres, le CLR, le Common Language Runtime, c'est-à-dire la "VM" qui fait tourner les applications .Net

Analyste support applicatif (H/F) ↳ Neovity - Poitou Charentes - Bessines (79000) Meet up by Gfi ToulouseH/F ↳ Gfi - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Administrateur Poste de travail (H/F) ↳ Sea Tpi - Provence Alpes Côte d'Azur - Aix-en-Provence (13090) Voir plus d'offres