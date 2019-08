11 0

Le amis, vous vous prenez la tete sur des points de details, dev web, serveurs rapides, gestion project etc.1) Pourquoi tout le monde se referre a des buzz word et des titre theoriques et personne ne mentionne ce qu'il se passe vraiment en entretien d'embauches ?2) Pourquoi personne ne mentionne la difference enorme entre les methodes de recrutements des grands groupes vs, les PME, qui different enormement et recherche nt souvent des profils tout a fait differents : concretement profils tres specialises vs profil autonomes, et tres polyvalents ?!En entretien sauf exception, il est difficile de dire je suis competent en X Y Z language, et je suis BAC+5, et de ne pas etre capable de demontrer une repartie instantanees sur des questions fondamentales + tests de programmation.Pour ma part jai bosse en France, Ecosse, Nouvelle Zelande, des pays avec des phylosophies de travail et recrutement bien differentes, mais il n'en reste pas moins qu'une boite qui veut vraiment un candidat competent dans un ou plusieurs domaines particuliers ne laissera pas la phase de recrutement au hasard.Pour ma part jai eu a faire des entretiens, longs de plusieurs heures, multiples, dans lesquels on fait face aux travailleurs, pas aux rectruteurs dans les etapes finales, dans lesquels on ne parle meme plus de diplomes, d'age ou de couleur de peau, mais on se refere a la qualite des reponses donnees aux problemes a resoudres et aux tests de connaissances.Enfin particularite Francaise constatee entre 2013 et 2015 : Certains grands groupes ont des criteres bien rigides, et considere qu'un developpeur doit se commuer en chef de projet, alors que les mecs qui sont dans les vifs du sujets savent pertinemment que developeur et gestion de projets, et d'equipe sont 2 choses bien differentes, comme comparer patissier et menuisier, ca sonne pareil mais c'est pas la meme chose, ne reclame pas du tout les meme competences.Au royaume uni ou Nouvelle Zelande, le titre compte peux y compris dans les grands groupes, et pour avoir bosse dans une boite comme Cadence(.com) sur des logiciels C/C++ linux de 25 ans d'age et qq millions de lignes de code, comme Virtuoso (design de microprocesseurs mixte et analogiques), les developpeurs de 50 ans et plus sont:- la majorite,- sont les pilliers des equipes de dev- les chefs de projects coordonnent les equipes et ne mettent pas les mains dans le code, sont souvent issues de branche totalements differentes que le dev- la progression du developpeur se fait par promotions officielles liees a l'anciennete un peu mais a la progression en competences surtout, mais qui prend du temps naturellement- les developpeurs experimentes sont bichonnes car difficilement remplacables, meme pas par quelqu'un de competent mais sans experience d'au moins 2 ou 3 ans sur le produit, vu la necessite de connaitre parfaitement l'historique du code pour etre efficace.Donc ces considerations generalisante sur l'age des developpeurs sont peut etre plus valables dans le context des "nouvelles technologies" le web, les app mobiles ou le dev est assez repetitifs et les projets de courtes duree, donc la complexite souvent basse ou moyenne.Des que l'on touche a des projets de plus grande complexite algorithmique ou structurelle, et qui durent plus longtemps, rectruter des seniors n'est pas une option.= meme pour un grand groupe avec des regles rigides.Sans expertise certains problemes ne se resolvent pas ou trop lentement.Encore faut t il avoir travaille sur de tels projets pour s'en rendre compte.A 25 ans je gagnais 27K, 28ans 45K et maintenant 55K, et jusqu'a prevue du contraire ca continue.Aussi jamais fait de gestion de projet par contre former et aider les dev juniors sur des problematiques de defaut de pages, optimisation utilisation memoire cache, temps de demarrage d'une appli, etc, des trucs qui ne s'apprenent pas a l'ecole et pas en un jour, ca se monnaie et compare a certains avec qui jai bosse je ne suis qu'un petit poisson en termes d'expertise et rapidite de resolution de problemes pas simples.Romain 33 ans, dev c/c++ embarque et outils CAD, pas issue de grandes ecoles aux titres plaque Or, mais DUT + universite + apprentissage dans l'industrie comme tout le monde + des choix pertinents pour ne pas toujours faire la meme chose et apprendre qq competences monnayables au passage.